Кефир лучше пить перед сном: правда или миф?

Можно встретить информацию, что кефир предпочтительнее пить перед сном. Согласно этой версии, вечерний напиток лучше помогает желудочно-кишечному тракту, а также помогает комфортно заснуть. Однако, эксперты говорят, что убедительных доказательств о влиянии времени приема кефира на его эффективность для здоровья нет.Так, эксперт Verywell Мари-Пьер Сен-Онж, адъюнкт-профессор диетологии из Колумбийского университета, рассказала, что время суток, в которое принимается кефир, скорее всего, не влияет на его пользу.Польза этого кисломолочного напитка состоит в том, чтобы ввести полезные бактерии в организм для улучшения работы кишечника и общего состояния здоровья. Употреблять его можно в то время, которое лучше согласуется с рационом и режимом человека.Кефир помогает улучшить пищеварение, укрепить кости, нормализовать уровень глюкозы в крови – и это не все его заслуги. В кефире, как правило, больше пробиотиков, чем в йогурте, он может помочь уменьшить воспаление пищеварительного тракта и диарею. Кефир может служить хорошим источником белка, способствовать ощущению сытости и контролю веса.Есть версии, что кефир помогает улучшить качество сна как предшественник мелатонина или средство снижения стрессорных гормонов. Эксперты говорят, что данная связь все еще изучается, и на сегодняшний день нет качественных данных, подтверждающих это.Употребление кефира утром, днем или вечером не имеет значения для здоровья кишечника. Однако, следует помнить, что некоторым людям следует избегать приема любой пищи перед сном, чтобы избежать рефлюкса, пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксным заболеванием следует особо об этом помнить.

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