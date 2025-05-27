Россиянам назвали шесть симптомов заражения глистами

Проктолог Елена Смирнова заявила, что заражение глистами можно заподозрить по шести симптомам. Их она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Смирнова порекомендовала провериться на паразитов при наличии зуда в области заднего прохода, особенно если он усиливается по ночам. Также глистная инвазия может сопровождаться аллергическими реакциями и изменениями стула, причем как в сторону запора, так и диареи.

Кроме того, о заражении гельминтами, продолжила врач, могут свидетельствовать частые вздутия, урчание и боли в животе. Также она призвала обратить внимание на повышенную утомляемость, раздражительность и рассеянность и посоветовала пройти соответствующее обследование при потере веса и изменениях аппетита в ту или иную сторону.

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