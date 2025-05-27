Слабость, апатия, заеды и еще 10 признаков анемии из-за нехватки фолиевой кислоты

Вышли новые клинические рекомендации Минздрава по диагностике и лечению фолиеводефицитной анемии. Что это за патология и почему она возникает?Если анемия, значит, мало железа — так думают многие. Однако есть и другие микронутриенты, дефицит которых приводит к малокровию. Когда организму не хватает фолиевой кислоты (витамин B9), развивается фолиеводефицитная анемия (ФДА).Напомним, анемия — это состояние, при котором в крови низкий уровень эритроцитов и гемоглобина, необходимых для переноса кислорода к тканям организма. В свою очередь фолиевая кислота влияет на синтез ДНК в клетках костного мозга. А когда ее остро не хватает, происходит гибель эритробластов — клеток, которые являются промежуточной формой развития эритроцитов.«Фолиевая кислота есть во многих растительных продуктах (в помидорах, авокадо, луке и грибах), а также в печени и мясе. Однако при термической обработке фолаты быстро разрушаются», — говорится в клинических рекомендациях Минздрава.Чтобы восполнить суточную норму витамина (400–600 мкг), большинству из нас достаточно просто налегать на свежую растительную пищу. Однако есть и другие причины дефицита:У новорожденных к фолиеводефицитной анемии нередко приводит кормление козьим молоком — фолиевой кислоты в нем в 5 раз меньше, чем в женском.Патология развивается при проблемах всасывания витамина в кишечнике. В том числе при удалении тощей кишки, хронических воспалениях тонкой кишки, нарушении белкового обмена, аутоиммунном заболевании соединительной ткани, из-за опухоли в тощей кишке и в результате алкоголизма.Анемия может появиться при приеме некоторых лекарств: аналогов фолиевой кислоты, противоэпилептических и противоопухолевых средств, барбитуратов и их производных, препаратов для лечения диабета.В некоторых случаях организму не хватает обычной нормы фолатов. Например, во время беременности, при наследственной гемолитической анемии. Потребность в витамине повышается у недоношенных детей и малышей, рожденных с дефицитом веса.Причиной могут стать глисты, которые отбирают у хозяина питательные вещества в кишечнике. Кроме того, повышенное потребление фолатов в кишечнике случается при синдроме слепой кишки, когда из-за застоя в тонкой кишке бактерии начинают усиленно размножаться.У пациентов на гемодиализе дефицит фолиевой кислоты развивается из-за ее повышенного выведения.Как тяжело будет протекать эта патология, зависит от причины ее развития. Поэтому для устранения анемии во многих случаях необходимо в первую очередь вылечить основное заболевание.Признаки фолиеводефицитной анемиислабость, повышенная утомляемость;головокружение;одышка;сердцебиение при физической нагрузке;снижение аппетита;апатия или, наоборот, излишняя нервозность;трещины в уголках губ, так называемые заеды;воспаление тканей языка;тошнота, рвота, боли в животе, диарея;в некоторых случаях возможна легкая желтизна кожи и белков глаз;в тяжелых случаях возможно увеличение селезенки.Однако, по словам врачей, все эти симптомы можно спутать с В12-дефицитной анемией — патологией, которая развивается из-за нехватки витамина В12, влияющего на производство эритроцитов.«Ключевую роль в выявлении дефицита фолиевой кислоты и, как следствие, анемии, играют лабораторные анализы», — подчеркивают авторы рекомендаций и советуют проверить уровень обоих витаминов, а также общий и биохимический анализ и уровень ферритина, чтобы исключить дефицит железа. Кроме того, стоит сдать анализы на концентрацию гомоцистеина и прямой антиглобулиновый тест. В тяжелых случаях также может потребоваться исследования мазка костного мозга, чтобы исключить прочие заболевания системы крови.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки