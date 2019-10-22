Названы главные симптомы онкологии на ранних стадиях

Одним из ключевых признаков являются увеличенные лимфоузлы.Каждый год тысячи людей, которые получили диагноз “онкологическое заболевание” преодолевают страшный недуг. Смертность от рака сейчас находится на самом низком уровне за последние полвека. Иногда пациенты живут более 5 лет со страшным заболеванием.Врачи убеждают, что население должно быть более бдительным к состоянию своего здоровья, тогда можно говорить о значительных шансах на выздоровление.Эксперты рассказали, какие изменения с телом могут говорить о болезни. При обнаружении одного или нескольких симптомов необходимо срочно обратиться к онкологу.Признаками рака мозга могут быть подергивания, покалывания, тремор, возникающие на ранней стадии заболевания.Для опухоли кишечника свойственны запор и диарея, а также кровь в кале.Узлы в тестикулах могут указывать на варикозное расширение вен или онкологию. Выделение странной жидкости из сосков и половых органов – явные признаки рака молочной железы или пениса.Характерными для злокачественных образований симптомов также являются увеличенные лимфатические узлы, красное пятно на груди, не проходящая боль в спине или ногах, необъяснимый зуд, изменение вкусовых привычек.