ОРЕХИ и СЕМЕЧКИ: удивительно полезные свойства

Орехи богаты фитоэстрогенами (аналогами женских половых гормонов), которые оказывают омолаживающее действие не только на организм женщин (особенно в постклимактерическом периоде), но и мужчин.Про орехиОрехи - одна из древнейших культур, которую человек начал использовать в пищу: грецкие орехи, фундук и каштаны росли в Старом и Новом свете еще до того, как проматерик раскололся на две части. Известно, что выращивать орехи начали около 25 тысяч лет назад, а в Древней Греции были очень популярны желуди и каштаны - легенды говорят о том, что в Золотом Веке это была самая изысканная пища людей и полубогов.В области того, что можно считать орехом, существует много неясностей: в биологии существует очень строгое определение того, что же на самом деле может считаться орехом. Это плод, имеющий твердую скорлупу и не приросшее к ней ядро, причем не покрытый никакими оболочками или мякотью.А потому к настоящим орехам можно отнести лишь желуди, фундук (лещину) и кешью. Все остальное, воспринимаемое нами как орехи, - это или косточки, или семена, или костянки, но никак не орехи в строгом смысле этого слова.Но так или иначе эту группу объединяет высокое содержание в плодах жиров, белков, минеральных солей и витаминов.Орехи - источники клетчатки, витаминов группы В и токоферолов, участвующих во многих обменных процессах, а также магния, защищающего сердце и печень.Орехи считаются лучшими растительными источниками токоферолов (витамина Е), однако при сильной термической обработке и витамин Е, как и тиамин разрушаются.Поскольку содержащиеся в орехах жиры в основном моно- и полиненасыщенные, связывают холестерин в 12-перстной кишке, а бетаситостерин препятствует обратному всасыванию холестерина и триглицеридов в тонком кишечнике, это приводит к снижению уровня холестерина в плазме крови.Орехи богаты фитоэстрогенами (аналогами женских половых гормонов), которые оказывают омолаживающее действие не только на организм женщин (особенно в постклимактерическом периоде), но и мужчин.Как известно, эстрогены нормализуют работу одного из основных антиоксидантных ферментов организма - пероксидазу, защищающего от повреждения перикиси водорода всех клеточных мембран. Это особенно важно в защите сосудов от развития атеросклероза, клеток иммунной системы, транспортных белков крови, суставных хрящей, кожи, волос, роговицы и хрусталиков глаз.Белки орехов по аминокислотному составу сбалансированы не хуже животных. Количество жиров колеблется от 54% в миндале до 65% в грецких орехах.Ядра орехов - источник минеральных солей: в них много калия, необходимого для роста организма, до 154 мг% марганца, обеспечивающего нормальную работу сердца, до 150 мг% серы, обладающей умеренным иммуномодулирующим эффектом.Содержащиеся в них цинк, йод, молибден и селен активизируют защитные силы организма, повышают устойчивость к ионизирующим излучениям, поддерживают функции щитовидной и вилочковой железы и стимулируют деятельность половых желез.Орехи содержат ингибиторы протеазы, замедляющие активность инсулиноподобных факторов роста, стимулирующих развитие доброкачественных и злокачественных опухолей. Эти вещества обладают также свойствами антиоксидантов и ослабляют действие канцерогенов.Грецкий и бразильский орех держит в большом количестве олеиновую и эллаговую кислоты, тормозящие рост раковых клеток. А бета-ситостерин тормозит всасывание холестерина в тонком кишечнике и блокирует его синтез на уровне печени. Это в свою очередь уменьшает риск развития атеросклероза (особенно коронарных и мозговых артерий).Что касается бразильского ореха - то он считается одним из лучших природных источников селена, обладающего сильным антиоксидантным эффектом.Миндаль и грецкие орех содержат бор, необходимый для поддержания в нормальном состоянии костей и хрящей. Они также улучшают работу мозга.Каштаны содержат мало жиров и являются хорошими источниками витамина С и фолиевой кислоты.Миндаль - прекрасный источник рибофлавина, магния и железа.Семечки подсолнуха и тыквы также содержат белки, жиры, незаменимые аминокислоты и витамины, и являются полноценной белковой пищей. Правда, при сильной термической обработке они теряют часть своих полезных свойств.Благодаря большому содержанию жиров орехи обладают высокой энергетической ценностью: 100 г любых орехов дают более 550 ккал. Исключение составляют каштаны - на 100 г приходится только 170 ккал.Свыше 100 г орехов за один прием организмом не усваивается.Употребление орехов в глубокой древности сделала их неотъемлемой частью множество поверий, традиций, обрядов и символов во многих странах и у разных народов.Во Франции считается, что год, урожайный на орехи, предвещает большую удачу детям, и было принято разбрасывать орехи на свадьбах.В Англии говорили: «Ореховый год - мальчишек приплод».Русские искали грибы ореховыми ветками (говорят, и сейчас помогает!), а словаки - сокровища.Болгары горящей веткой орешника отгоняли от колыбели русалок, а когда ребенок долго не мог научиться ходить, его хлестали прутиком и приговаривали: «Оставь ореховое, возьми кизиловое» - потому что считали: орех держит его в том мире, откуда приходят все дети.Ореховое дерево не подвластно грозе, и потому крестики из него славяне втыкали в поля и сараи.Римляне считали грецкий орех символом головы.Орех - во многих сказках и легендах сосуд с таинственными благами - играет в символике значительную роль, так как его драгоценное содержание заключено в твердую оболочку.У святого Августина (354-430) орех представляет три сущности: кожеобразную плоть личины, «кости» скорлупы и ядро души.Народное выражение «твердый орешек» означает трудную для решения задачу, а «пустой орех» - никчемного человека.Орех - символ плодородия, воды и мудрости.В Северной Европе и кельтском мире ореховый прут был инструментом волшебников и фей, предсказателей и охотников за золотом.По античной традиции, он был жезлом Гермеса, вестника полубогов. Источник его мистического символизма можно искать как в его глубоких корнях (мистические силы загробного мира), так и в его плодах (тайная мудрость). Считалось, что прижав ухо к ореху, можно было говорить с мертвыми.Орех был мощным символом плодородия и дождя; считалось, что он приносил удачу влюбленным и, в соответствии со скандинавским фольклором, корова, которую погоняли ореховым прутом, давала обильные удои.90% смертельных случаев, возникающих в результате анафилактического шока (вследствие аллергической непереносимости) приходятся на долю орехов. Страдающий аллергией на орехи человек может умереть даже от одной крошки, добавленной в мороженое.

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