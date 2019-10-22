Стало известно, кому противопоказан виноград

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В чем вред ягоды.В винограде содержатся вещества, которые замедляют старение кожи и организма в целом.Ни для кого не секрет, что в винограде содержатся вещества, которые замедляют старение кожи и организма в целом. Виноград также полезен, если у человека астма, герпес, болезни сердца и сосудов, мочекаменная болезнь, проблемы со зрением. Но все же есть ограничения в потреблении, как и в любом другом продукте.Кому нельзя есть виноград: вред винограда:Виноград не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и проблемами с лишним весом.Виноград содержит много сахара и калорий – в 100 граммах продукта – около 70 калорий.Людям, страдающим язвенной болезнью желудка, циррозом печени, колитом и диареей, лучше не есть виноград.В нем есть вещества, усугубляющие проблему.Медики не советуют есть виноград беременным и кормящим грудью, а также детям до 2 лет.Виноград может спровоцировать аллергию, колики и вздутие живота.Виноград нельзя сочетать с алкоголем, газированными напитками, жирной пищей, шоколадом, молоком и кисломолочными продуктами, чтобы не вызывать расстройство ЖКТ.