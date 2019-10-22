Медики рассказали о вреде популярного сахарозаменителя

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Побочные эффекты стевии.Стевию традиционно считают наиболее полезной для здоровья альтернативой сахара. Оказывается, при ее употреблении тоже могут возникнуть побочные эффекты.Аллергии. Стевия производится из растения с пыльцой, а значит, теоретически она может спровоцировать аллергическую реакцию у ряда людей. В частности у тех, кто имеет чувствительность к пыльце. При этом предварительно об этом узнать нельзя, но если у вас вообще есть аллергия на растения, лучше избегать употребления стевии.Риск для беременных. Стевия может и не быть безопасной для беременных и кормящих грудью. Хотя это не подтверждено окончательно, сам заменитель сахара извлекают из растений, а значит, он может спровоцировать определённые аллергии и воспаления.Риск диабета. Существуют исследования, которые оказывали, что стевия снижает показатели сахара в организме слишком сильно, так что это может быть опасным для диабетиков. Именно поэтому обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом о том, в каком количестве вам нужно употреблять этот заменитель сахара.Артериальное давление. Стевия известна своей способностью снижать артериальное давление, но опять-таки, как и в случае с уровнем сахара, может произойти слишком резкое снижение. А это чревато серьезными проблемами для здоровья.Влияние на почки. Из-за стевии усиливается процесс вывода воды с мочой. А поскольку за этот процесс отвечают почки, то употребление стевии оказывает нежелательное давление на эти органы, что может вызвать определенные проблемы с ними.