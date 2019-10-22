Эти продукты вызывают повышенный метеоризм
Как известно, что бобовые и капуста вызывают повышенный метеоризм, но не только они могут быть виновниками газов, которые вздувают живот, словно воздушный шар.
В действительности многие повседневные продукты питания могут вызвать такую проблему.
Ниже мы приведем список продуктов, которые нужно употреблять с осторожностью, дажы не попасть в неловкую ситуацию.
Оливки. В компании или на свидании лучше отказаться от оливок. Эту суперздоровые плоды, к сожалению, провоцируют метеоризм.
Мясо. Когда жирное мясо переваривается, кишечные бактерии способны образовывать газы, которые могут привести к смущающим звукам и запахам.
Пиво. Способностью вызывать метеоризм обладают пшеничное пиво и темное пиво.
Яйца. Они содержат определенную группу серы, которая вызывает газ в кишечнике.
Особо жирные яичные блюда представляют собой весьма взрывоопасную смесь в этом смысле.
Куриная кожа. Кожа домашней птицы богата жирами и способна вызывать метеоризм подобно мясу.
Орехи. Ядра с высоким содержанием жиров могут оказаться трудными для пищеварения. Как результат – в животе скопится много газов.
Сыр. Переваривание этого продукта завершается в толстой кишке, бактерии которой начинают усиленно образовывать газы, столкнувшись с тем, что до них дошло.
Молоко.Любой, кто страдает от метеоризма после употребления молока, должен спросить врача, имеется ли у него непереносимость лактозы. Если врач выявит такую особенность организма, после которой вздувается живот, то лучше перед употреблением лишний раз подумать, стоит ли оно этого.
Лук. Этот продукт содержит сахар. И когда он разрушается в кишечнике – образуется больше газов.
Кофе. Несмотря на то, что кофе обладает многими хорошими свойствами — чувствительные организмы реагируют на него повышенным метеоризмом.
Кофе трудно переваривается и может раздражать слизистые оболочки пищеварительного тракта.
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