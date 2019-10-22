Эти продукты вызывают повышенный метеоризм

С ними лучше быть осторожнее.Как известно, что бобовые и капуста вызывают повышенный метеоризм, но не только они могут быть виновниками газов, которые вздувают живот, словно воздушный шар.В действительности многие повседневные продукты питания могут вызвать такую проблему.Ниже мы приведем список продуктов, которые нужно употреблять с осторожностью, дажы не попасть в неловкую ситуацию.Оливки. В компании или на свидании лучше отказаться от оливок. Эту суперздоровые плоды, к сожалению, провоцируют метеоризм.Мясо. Когда жирное мясо переваривается, кишечные бактерии способны образовывать газы, которые могут привести к смущающим звукам и запахам.Пиво. Способностью вызывать метеоризм обладают пшеничное пиво и темное пиво.Яйца. Они содержат определенную группу серы, которая вызывает газ в кишечнике.Особо жирные яичные блюда представляют собой весьма взрывоопасную смесь в этом смысле.Куриная кожа. Кожа домашней птицы богата жирами и способна вызывать метеоризм подобно мясу.Орехи. Ядра с высоким содержанием жиров могут оказаться трудными для пищеварения. Как результат – в животе скопится много газов.Сыр. Переваривание этого продукта завершается в толстой кишке, бактерии которой начинают усиленно образовывать газы, столкнувшись с тем, что до них дошло.Молоко.Любой, кто страдает от метеоризма после употребления молока, должен спросить врача, имеется ли у него непереносимость лактозы. Если врач выявит такую особенность организма, после которой вздувается живот, то лучше перед употреблением лишний раз подумать, стоит ли оно этого.Лук. Этот продукт содержит сахар. И когда он разрушается в кишечнике – образуется больше газов.Кофе. Несмотря на то, что кофе обладает многими хорошими свойствами — чувствительные организмы реагируют на него повышенным метеоризмом.Кофе трудно переваривается и может раздражать слизистые оболочки пищеварительного тракта.