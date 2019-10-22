Родить нельзя откладывать!

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Наверняка практически все женщины, которые еще не стали мамами к 30 годам, слышали на приеме у акушера-гинеколога: «Вам нужно скорее рожать, а то может быть поздно». И такой совет в наше время, когда границы юности заметно сдвинулись вперед, способен вызвать весьма противоречивые чувства. Ну действительно, ведь сейчас рождение первенца в 35+ является если не нормой, то уж, по крайней мере, очевидной тенденцией. И это легко объяснить логически. Женщине нужно успеть сделать массу дел: закончить институт (а то и два), построить карьеру, получить финансовую независимость, приобрести собственное жилье и, наконец, просто посмотреть мир. У каждого этот список свой.И что же получается? Стать мамой очень хочется, но запланировать беременность в молодом возрасте – это значит отказаться ото всех остальных планов. Идеальным вариантом стала бы возможность отсрочить рождение малыша, чтобы подойти к материнству осознанно. Но реально ли это?Да, но для начала давайте поговорим о том, почему врачи призывают женщин рожать в юном возрасте.Что такое овариальный резерв?Шансы на успешное зачатие обусловлены состоянием овариального резерва женщины. Девочка появляется на свет с определенным количеством яйцеклеток, которые постепенно расходуются. Когда их запас полностью истощается, наступает менопауза. Кроме того, под воздействием различных негативных факторов с годами ухудшается качество ооцитов, из-за чего могут формироваться эмбрионы с хромосомными аномалиями.Считается, что максимальная фертильность у женщин наступает в 24 года, а затем начинает снижаться. После 35 лет этот процесс резко ускоряется. Таким образом, в позднем репродуктивном возрасте снижается вероятность наступления беременности, но увеличивается риск рождения ребенка с генетической патологией (особенно с синдромом Дауна). Поскольку все мы разные, точно сказать, когда наступит день Х, не получится.Что же может современная репродуктивная медицина предложить женщинам, которые хотели бы отложить материнство на будущее?Мониторинг овариального запаса яичниковЧтобы не упустить момент, можно постоянно отслеживать, много ли яйцеклеток осталось в яичниках. Оценить овариальный запас врач может на основании результатов анализа крови на определение уровня антимюллерова гормона и УЗИ, в ходе которого подсчитывается количество антральных фолликОднако нужно иметь в виду, что контролировать процесс придется постоянно, а спровоцировать неожиданное сокращение числа ооцитов могут самые разные факторы (например, операция на яичниках в связи с образованием кисты или опухоли).Кроме того, никак не получится повлиять на качество яйцеклеток, которое в любом случае будет ухудшаться.Отложенное материнство — ч то это такое?Программа отложенного материнства предполагает, что в молодом возрасте, когда количество половых клеток достаточно велико, а к их качеству нет никаких претензий, можно заморозить яйцеклетки, чтобы несколько лет спустя использовать их в программе ЭКО для рождения ребенка. Отложенное материнство — это современно, надежно, безопасно и технологично. Вы не просто откладываете возможность стать мамой собственного здорового малыша в будущем, но и снимаете психологическое напряжение, связанное с рождением ребенка в старшем репродуктивном возрасте.Давайте выясним, как технически осуществляется эта программа.Как проводится программаСначала врачи проводят стимуляцию суперовуляции с использованием гормонов, чтобы добиться созревания сразу нескольких яйцеклеток (в обычном менструальном цикле у женщины созревает только одна-две яйцеклетки).Следующий этап – это пункция фолликулов. Жидкость с яйцеклеткой при этом забирается из каждого фолликула. Процедура безболезненна, так как проводится под кратковременным наркозом. Затем яйцеклетки сразу же обрабатываются.А после яйцеклетки необходимо заморозить при помощи метода витрификации, разработанного относительно недавно. При такой заморозке вещества быстро переходят в стеклообразное состояние. Как следствие, в этом случае не образуются кристаллики льда, которые способны сильно повредить женские яйцеклетки.Каждая пробирка с яйцеклетками маркируется . После этого их помещают в специальные емкости (их называют сосудами Дьюара), заполненные жидким азотом.Храниться при сверхнизких температурах яйцеклетки могут очень долго. Для них время останавливается, и при разморозке, они будут точно такими же, как до нее. Специалисты клиники постоянно отслеживают строжайшее соблюдение условий хранений.Когда вы решите, что готовы стать мамой, ооциты разморозят и оплодотворят спермой вашего мужа или донора.Заморозив свои яйцеклетки в молодом возрасте, женщина может больше не беспокоиться о том, что лучший момент для рождения малыша будет упущен. Отложенное материнство – это возможность реализовать все свои планы, не ориентируясь на биологические часы.