Гинеколог рассказала, какие анализы нужно регулярно сдавать женщинам

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В Каких случаях нужно посещать гинеколога.Если нет никаких симптомов, к гинекологу нужно обязательно приходить минимум раз в год. Диагностирование заболеваний на ранних стадиях позволяет вовремя назначить лечение, увеличивает шансы его эффективности.Журналистка и сексолог Мария Арзамасова вместе с гинекологом Ниной Мартыненко составили список анализов, которые нужно регулярно сдавать у гинеколога.Раз в год приходить на обследование к гинекологу нужно обязательно. Там стоит сдавать мазок на флору, который определяет, есть ли воспаление, и нормальна ли микрофлора во влагалище. Также обязательно сдавать ПАП-тест, который определяет изменение клеток в шейке матки.Также раз в три года обязательно нужно проходить скрининг, ведь рак шейки матки протекает бессимптомно, а лечение на поздних стадиях очень сложное и дорогое.Идите к гинекологу внепланово, если:порой бывают кровянистые выделения;необычные влагалищные выделения;водянистые и кровянистые выделения после полового акта;частая боль внизу живота,боль и дискомфорт во время полового акта;нерегулярный менструальный цикл;критические слишком болезненны, а выделения обильные;есть новообразования в груди;При смене полового партнера или если ваш секс был незащищенным стоит через неделю пойти к гинекологу.Из обязательных в этом анализе должны быть:микоплазма гениталиум;хламидиоз;гонококк;трихомониаз;Эти инфекции наиболее распространены и могут протекать бессимптомно, однако если их не лечить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и бесплодию. Именно поэтому их важно вовремя выявить, не распространять дальше и вылечить.Почему стоит вернуться к гинекологу через три месяцаЕсть анализы, которые можно сдавать только через 3 месяца после незащищенного полового акта, ведь именно через это время в крови появляются антитела. Раньше их сдавать нет смысла, ведь анализы могут показать ложный результат.Анализы крови на ВИЧ,сифилисвирусные гепатиты B и С;вирус папилломы человека 16 и 18 типов с помощью ПЦР или НАСБА;гонорея