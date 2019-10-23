Гинеколог рассказала, какие анализы нужно регулярно сдавать женщинам
Если нет никаких симптомов, к гинекологу нужно обязательно приходить минимум раз в год. Диагностирование заболеваний на ранних стадиях позволяет вовремя назначить лечение, увеличивает шансы его эффективности.
Журналистка и сексолог Мария Арзамасова вместе с гинекологом Ниной Мартыненко составили список анализов, которые нужно регулярно сдавать у гинеколога.
Раз в год приходить на обследование к гинекологу нужно обязательно. Там стоит сдавать мазок на флору, который определяет, есть ли воспаление, и нормальна ли микрофлора во влагалище. Также обязательно сдавать ПАП-тест, который определяет изменение клеток в шейке матки.
Также раз в три года обязательно нужно проходить скрининг, ведь рак шейки матки протекает бессимптомно, а лечение на поздних стадиях очень сложное и дорогое.
Идите к гинекологу внепланово, если:
порой бывают кровянистые выделения;
необычные влагалищные выделения;
водянистые и кровянистые выделения после полового акта;
частая боль внизу живота,
боль и дискомфорт во время полового акта;
нерегулярный менструальный цикл;
критические слишком болезненны, а выделения обильные;
есть новообразования в груди;
При смене полового партнера или если ваш секс был незащищенным стоит через неделю пойти к гинекологу.
Из обязательных в этом анализе должны быть:
микоплазма гениталиум;
хламидиоз;
гонококк;
трихомониаз;
Эти инфекции наиболее распространены и могут протекать бессимптомно, однако если их не лечить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и бесплодию. Именно поэтому их важно вовремя выявить, не распространять дальше и вылечить.
Почему стоит вернуться к гинекологу через три месяца
Есть анализы, которые можно сдавать только через 3 месяца после незащищенного полового акта, ведь именно через это время в крови появляются антитела. Раньше их сдавать нет смысла, ведь анализы могут показать ложный результат.
Анализы крови на ВИЧ,
сифилис
вирусные гепатиты B и С;
вирус папилломы человека 16 и 18 типов с помощью ПЦР или НАСБА;
гонорея
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