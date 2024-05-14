Врач Саламатина: инфекции, рак, эндокринные нарушения меняют уровень лейкоцитов

Отклонение от нормы уровня лейкоцитов может быть связано с инфекциями, аутоиммунными заболеваниями, раком и эндокринными расстройствами. Для постановки диагноза важно знать соотношение между разными видами лейкоцитов. Об этом рассказала кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.«Лейкоциты — клетки крови, отвечающие за уничтожение вирусов, микробов и собственных мутантных клеток. При увеличении или уменьшении их содержания поставить диагноз можно только с использованием дополнительных данных. Например, нужно учитывать соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», — рассказала Саламатина.Лейкоцитам принадлежит ведущая роль в формировании иммунных реакций. Они уничтожают чужеродные клетки и вирусы, в том числе за счет повышения температуры тела, выделяя особые вещества пирогены. Поэтому рост числа лейкоцитов может быть связан с инфекциями. Уровень лейкоцитов повышается и при травмах. Эти клетки участвуют в восстановлении тканей в организме и ускоряют заживление ран.«Причин для снижения количества лейкоцитов (лейкопении) множество. Это и воспалительные процессы, и аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системные васкулиты, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, а также болезни эндокринной системы. Существенное снижение лейкоцитов возникает при тяжелых бактериальных инфекциях (пневмония, сепсис), шоковых состояниях, а также при онкологических заболеваниях, поражающих костный мозг, поскольку лейкоциты образуются именно в нем. Надо отметить, что реакция крови настолько разнообразна, что при раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», — рассказала Саламатина.

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