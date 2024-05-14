Врач Саламатина: инфекции, рак, эндокринные нарушения меняют уровень лейкоцитов
«Лейкоциты — клетки крови, отвечающие за уничтожение вирусов, микробов и собственных мутантных клеток. При увеличении или уменьшении их содержания поставить диагноз можно только с использованием дополнительных данных. Например, нужно учитывать соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», — рассказала Саламатина.
Лейкоцитам принадлежит ведущая роль в формировании иммунных реакций. Они уничтожают чужеродные клетки и вирусы, в том числе за счет повышения температуры тела, выделяя особые вещества пирогены. Поэтому рост числа лейкоцитов может быть связан с инфекциями. Уровень лейкоцитов повышается и при травмах. Эти клетки участвуют в восстановлении тканей в организме и ускоряют заживление ран.
«Причин для снижения количества лейкоцитов (лейкопении) множество. Это и воспалительные процессы, и аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системные васкулиты, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, а также болезни эндокринной системы. Существенное снижение лейкоцитов возникает при тяжелых бактериальных инфекциях (пневмония, сепсис), шоковых состояниях, а также при онкологических заболеваниях, поражающих костный мозг, поскольку лейкоциты образуются именно в нем. Надо отметить, что реакция крови настолько разнообразна, что при раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», — рассказала Саламатина.
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