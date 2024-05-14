Специалисты рассказали, как фастфуд влияет на состояние волос

Нередко сегодня, чтобы быстро перекусить или даже полноценно пообедать, многие люди отправляются в фастфуд. Но такая еда таит в себе множество опасностей. В том числе негативно она влияет и на состояние волос.Причина заключается в слишком активной работе сальных желез при употреблении обработанной пищи. Из-за этого волосы быстрее загрязняются и их приходится чаще мыть. Более того, такая ситуация приводит к появлению зуда, раздражению головы и даже выпадению волос.Если добавить к всему описанному выше и тот факт, что фастфуд негативно влияет на общее состояние здоровья, можно сделать вывод, что его употребление следует жестко ограничивать. К счастью, как показывает практика, при желании это не вызовет особых проблем.

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