Специалисты рассказали, как фастфуд влияет на состояние волос
Причина заключается в слишком активной работе сальных желез при употреблении обработанной пищи. Из-за этого волосы быстрее загрязняются и их приходится чаще мыть. Более того, такая ситуация приводит к появлению зуда, раздражению головы и даже выпадению волос.
Если добавить к всему описанному выше и тот факт, что фастфуд негативно влияет на общее состояние здоровья, можно сделать вывод, что его употребление следует жестко ограничивать. К счастью, как показывает практика, при желании это не вызовет особых проблем.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий