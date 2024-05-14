Врачи рассказали, как правильно питаться при заболеваниях печени
Важнейшим правилом диеты при заболеваниях печени является употребление исключительно отварных или запеченных блюд. Важными элементами рациона должны стать молоко, овощи, фрукты и яйца.
Отказаться же придется от всего жареного и жирного, выпечки и мороженого, слишком горячей и холодной пищи. Конечно же, в «черный список» входит и алкоголь. Однако назначать диету при болезнях печени самостоятельно – плохая идея. Ориентироваться здесь следует на рекомендации своего лечащего врача, который будет составлять диету, учитывая индивидуальные особенности пациента.
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