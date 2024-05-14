Российская технология может перевести онкологические болезни в разряд "рядовых"

Российские ученые впервые в мире разработали уникальную технологию, которая позволит победить самое страшное онкологическое образование - глиобластому головного мозга. О сути метода "РГ" беседует с Галиной Павловой, завлабораторией Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.Галина Валериевна, признаюсь, что уже наслышан об этой революционной технологии, которая может кардинально изменить сам принцип лечения онкологических болезней. А возможно, даже перевести их из разряда самых смертельных в "рядовые". Честно говоря, в подобное трудно поверить. Неужели это реально?Галина Павлова: И тем не менее вполне реально. Давайте разбираться. Механизм сложный, поэтому попробую объяснить принцип в самых общих чертах. Речь пойдет только о глиобластоме, против которой бессильны самые современные методы. Прежде всего надо напомнить, что в мозге есть так называемые нейральные стволовые клетки, из которых могут образовываться все клетки центральной нервной системы. Этот процесс превращения находится под строгим контролем специальной системы, своего рода "штаба", который управляет жизнью этих клеток. А главное - дает команду, когда клеткам надо делиться и какие типы клеток должны из них получаться.Но даже самый лучший "штаб" не идеален, может ошибаться и выдать своим "солдатам" неправильные команды или вообще потерять управление. И тогда нейральные стволовые клетки, потеряв ориентиры, начинают бесконтрольно мигрировать, прибегать в места, где их не ждут. И уже там они могут начать делиться и превращаться в опухолевые стволовые клетки. То есть это, по сути, старт для образования опухоли.Как же остановить эти процессы? В чем ваша идея?Галина Павлова: Вначале важно подчеркнуть такой момент. Надо различать два вида нейральных клеток - зрелые и незрелые. Первые делиться вообще не могут, вторые, наоборот, могут. Если вся система управления клетками работает правильно, то из нейральных незрелых клеток при делении получаются зрелые - разные типы нейронов, астроциты и олигодендроциты.Так вот опухоль - это семейство самых разных, подчеркиваю, незрелых клеток, в том числе и опухолевых стволовых. И все они готовы к делению! Готовы запустить образование опухоли. Можно ли остановить этот процесс? А теперь наша идея: надо дать возможность всем клеткам опухоли стать зрелыми. Тогда они не смогут делиться, а, созрев, станут обычными нейронами.Эта революционная технология может кардинально изменить сам принцип борьбы с онкологическими болезнямиПолучается, смертоносные клетки не удаляют хирурги, их не убивают с помощью химиотерапии, а им дают спокойно созревать? И тем не менее болезнь удается победить? Это похоже на своеобразный фокус. Раскрывайте секрет!Галина Павлова: Здесь работают два механизма. Во-первых, нам надо хотя бы на какое-то время приостановить деление опухолевых клеток. И мы нашли такой способ. Разработано вещество, которое мы вводим в опухолевую клетку и которое приостанавливает ее деление. А в эту паузу добавляем второе вещество, которое заставляет клетки созревать.То есть в итоге все клетки опухоли превращаются в нейроны? И она исчезает?Галина Павлова: Для этого мы делаем все возможное, но картина более сложная. Оказывается, что созревают и становятся нейронами около 10 процентов опухолевых клеток. Остальные 90 процентов уходят в апоптоз, говоря по-простому, кончают "самоубийством". Что и было показано в экспериментах в Центре нейрохирургии им. Бурденко на клеточных культурах глиомы - четвертной степени болезни. Рост опухоли останавливается, она уменьшается и в ряде случаев совсем исчезает. Причем даже уменьшенная опухоль перестает расти, так как уже состоит из зрелых клеток. Аналогичные результаты получены и на животных.А может такой способ борьбы с опухолями быть универсальным? Побеждать не только глиомы, но и другие виды онкологии?Галина Павлова: Пока об этом говорить рано. Но вот что касается глиом, то воздействие действительно универсальное. Чего мы, честно говоря, не ожидали. Дело в том, что все глиобластомы очень разные. И поэтому мы думали, что для каждого варианта потребуется индивидуальный подход. Но оказалось, что метод универсальный, успешно борется с любыми глиомами.Сможет он ли побеждать другие виды опухолей? Возможно, но это надо изучать. Кстати, могу сказать, что нашу идею увидели ученые одной из западных стран и применили в борьбе с раком печени. О чем я случайно прочитала в одном научном журнале. Правда, в этой статье нет ссылки на нашу работу...Нет ссылки? То есть у вас просто-напросто украли идею?Галина Павлова: Увы, это так. В их статье используются даже наши словосочетания, повторяются отдельные фразы. Но, честно говоря, мы сами в определенной степени виноваты. Мы подготовили и отправили свою статью в журнал, но из-за нынешней политической ситуации отношение к россиянам особое, материалы проходят с большим трудом. Нас рецензировали более года. Понимая, что надо застолбить свой приоритет, мы решили сделать репринт. И, как потом выяснилось, совершили серьезную ошибку, открыв конкурентам суть идеи. Чем они быстро воспользовались.Спустя месяц после нашей уже официальной публикации появился тот самый материал о применении этого метода для борьбы с раком печени. Потом появилась еще одна статья, где нас фактически повторили для лечения опухолей мозга.И, как я понимаю, тоже без ссылок на ваши работы. Обидно?Галина Павлова: Вначале переживала, но потом сказала себе: ссылаются, не ссылаются - какая разница. Главное, что нам удалось создать технологию, которая сможет помочь в борьбе с самой страшной болезнью. И здорово, что ее пытаются повторить. Важен не приоритет, а доказательство эффективности метода для разных видов онкологии. Так что впереди еще очень большой путь, доклинические и клинические испытания, создание и проверка самых разных веществ, которые применяются в этой технологии.Кстати, она разработана на грант, который мы выиграли по конкурсу Минобрнауки России. За три года получили 300 миллионов рублей. Это позволило собрать очень сильную команду из ученых Центра нейрохирургии им. Бурденко, Института высшей нервной деятельности РАН, Сеченовского университета и МГУ. У нас работают химики, медики, физики, биологи, биоинформатики. Срок гранта закончился, сейчас мы получили следующий, а наша команда пополнилась еще двумя институтами - Институтом биоорганической химии РАН и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Очень надеюсь, что вместе мы добьемся успеха и эта технология спасет людей от смертельной болезни.

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