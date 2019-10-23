Этот сладкий продукт поможет вылечить поджелудочную

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

За раз следует съедать 15 фиников.Если вы хотите избавиться от «прыжков» сахара в крови, а пища переваривалась полностью, требуется регулярная чистка поджелудочной железы.Это связано с тем, что в загрязненной железе часто поселяется трематода — паразит из группы гельминтов.Выделяемые ею токсины парализуют деятельность поджелудочной железы.Финики — эффективный продукт, который поможет вам вылечить поджелудочную. Но помните, что очищение железы лучше всего проводить, спустя месяц после чистки печени.Чтобы подлечить поджелудочную, употребляйте финики тщательно пережевывая.Чистка проводится утром, натощак. За раз следует съедать 15 фиников. Спустя пол часа, можно завтракать.Во время лечения из рациона следует исключить жирное, жареное, копченое. Кроме того, нельзя употреблять молоко, масло, чай и кофе. Также, желательно граничить употребление сахара.В качестве питья, можно употреблять компот из сухофруктов (до трех литров в день). Курс очищения длится 2 недели.Но, если финиковая чистка вам не подходит, попробуйте воспользоваться кефиром и гречкой.Для этого следует один стакан гречки залить 0,5 л кефира. Делать это следует вечером. Кефир, желательно, взять натуральный.Утром смесь разделить на две части. Одну съесть вместо завтрака, а вторую – вместо ужина. В обед, желательно, съедать по 5 ядрышек сладкого абрикоса.Длительность такой чистки – 10 дней. Затем дать отдых на 10 дней. И снова повторить чистку. Этой процедуры хватает, минимум, на полгода.