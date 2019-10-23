Эти продукты вызывают воспаление и вздутие живота
Большинство из нас хочет иметь плоский живот, и многие стремятся добиться этого при помощи специальных упражнений и диет. Однако, когда наконец кажется, что все хорошо и нам удалось сбросить несколько килограммов, вдруг из-за вздутия живота все усилия идут насмарку и мы с трудом натягиваем любимые джинсы и другую обтягивающую одежду.
Правда заключается в том, что, помимо того, чтобы обращать внимание на эстетику, все должны знать, что воспаление брюшной полости является результатом проблем с пищеварением, которые возникают после принятия слишком тяжелой пищи или переедания.
К тому же, и это не удивительно, наряду со вздутием живота воспаление вызывает и другие неприятные симптомы, такие как кишечные газы, отрыжку и даже боль.
Предлагаем вам узнать о продуктах, которые могут вызывать эту проблему, чтобы избежать их по возможности в своей диете.
1. Жирная пища
Пища с высоким содержанием жира является одной из основных причин воспаления в брюшной полости.
Она не только приводит к увеличению веса тела, но и препятствует нормальному процессу пищеварения, увеличивая уровень холестерина в крови.
Ярким примером такой пищи являются чипсы, содержащие крахмал и жир. Это просто «бомба» для нашего желудка.
2. Газированные напитки
Кола и другие газированные безалкогольные напитки являются непреодолимым соблазном для многих людей из-за высокого содержания сахара, который вызывает определенную зависимость.
Проблема заключается в том, что углекислый газ, который в них содержится, попадая в наше тело вызывает такие симптомы, как изжога и вздутие живота.
3. Овощи семейства крестоцветных
Овощи семейства крестоцветных содержат рафинозу, полисахарид, который трудно переваривается и, вступив в контакт с кишечными бактериями, вызывает процессы брожения, в результате чего появляются такие симптомы, как расстройство желудка, газы и отрыжка.
Это, в сочетании со значительным содержанием клетчатки, вызывает воспаление в брюшной полости, которое может быть трудно вылечить.
Чтобы избежать этого, целесообразно включать их в свой рацион в умеренных количествах, сочетая с другими продуктами, которые помогают уменьшить их негативное в этом плане воздействие на организм.
4. Соль
Чрезмерное потребление соли является одной из основных причин задержки жидкости в тканях организма, что способствует развитию такой проблемы, как воспаление и вздутие живота.
Уменьшите ее потребление, это хорошо не только для вашего живота, но и в целом улучшит общее состояние здоровья основных органов.
5. Рафинированные углеводы
Рафинированными называют углеводы, которые были подвергнуты процессу удаления клетчатки, что делает их источником «пустых калорий» с низким содержанием питательных веществ.
Одним из самых популярных является белая мука, которая присутствует во многих продуктах: пицце, хлебе или выпечке.
На самом деле, некоторые люди не переносят эти продукты и часто имеют аллергические реакции на них.
6. Слишком острая пища
Приправы обладают многими полезными свойствами для здоровья, но также могут вызвать воспаление, при чрезмерном использовании.
Это происходит из-за того, что они выделяют некоторые кислоты, которые вызывают раздражение желудка, в дополнение к воспалительной реакции.
Таким образом, лучше всего потреблять их в небольших количествах. К таким «опасным» приправам относятся:
Черный перец.
Мускатный орех.
Перец чили.
Горчица.
Уксус.
7. Молочные продукты
Люди, которые страдают от непереносимости лактозы, не должны употреблять молочные продукты, несмотря на то, что они выглядят очень аппетитно.
Эта проблема приводит к тому, что желудок не справляется с перевариванием такой пищи, что может вызвать вздутие живота, спазмы и понос.
8. Бобовые
Бобовые — важная часть здорового рациона, однако также они являются одним из наиболее трудных для переваривания продуктов. Это происходит из-за высокого содержания полисахаридов, что, помимо всего прочего, вызывает накопление кишечных газов, воспаление и другие неприятные желудочно-кишечные симптомы.
Хотя и не рекомендуется полностью исключать их из диеты, желательно уменьшить их употребление до минимума и тщательно готовить перед употреблением в пищу.
Содержащиеся в них белки вы можете компенсировать, увеличив употребление рыбы, курицы и соевых бобов.
Помните, что 8 продуктов, о которых мы рассказали сегодня, могут привести ко вздутию живота и вызвать воспаление, поэтому нужно стараться употреблять их в умеренных количествах, чтобы больше не вспоминать об этих неприятных проблемах.
Если симптомы воспаления не исчезают, необходимо срочно обратиться к врачу, это может быть признаком более серьезного расстройства.
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