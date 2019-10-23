Эти продукты вызывают воспаление и вздутие живота

Это распространенная проблема.Большинство из нас хочет иметь плоский живот, и многие стремятся добиться этого при помощи специальных упражнений и диет. Однако, когда наконец кажется, что все хорошо и нам удалось сбросить несколько килограммов, вдруг из-за вздутия живота все усилия идут насмарку и мы с трудом натягиваем любимые джинсы и другую обтягивающую одежду.Правда заключается в том, что, помимо того, чтобы обращать внимание на эстетику, все должны знать, что воспаление брюшной полости является результатом проблем с пищеварением, которые возникают после принятия слишком тяжелой пищи или переедания.К тому же, и это не удивительно, наряду со вздутием живота воспаление вызывает и другие неприятные симптомы, такие как кишечные газы, отрыжку и даже боль.Предлагаем вам узнать о продуктах, которые могут вызывать эту проблему, чтобы избежать их по возможности в своей диете.1. Жирная пищаПища с высоким содержанием жира является одной из основных причин воспаления в брюшной полости.Она не только приводит к увеличению веса тела, но и препятствует нормальному процессу пищеварения, увеличивая уровень холестерина в крови.Ярким примером такой пищи являются чипсы, содержащие крахмал и жир. Это просто «бомба» для нашего желудка.2. Газированные напиткиКола и другие газированные безалкогольные напитки являются непреодолимым соблазном для многих людей из-за высокого содержания сахара, который вызывает определенную зависимость.Проблема заключается в том, что углекислый газ, который в них содержится, попадая в наше тело вызывает такие симптомы, как изжога и вздутие живота.3. Овощи семейства крестоцветныхОвощи семейства крестоцветных содержат рафинозу, полисахарид, который трудно переваривается и, вступив в контакт с кишечными бактериями, вызывает процессы брожения, в результате чего появляются такие симптомы, как расстройство желудка, газы и отрыжка.Это, в сочетании со значительным содержанием клетчатки, вызывает воспаление в брюшной полости, которое может быть трудно вылечить.Чтобы избежать этого, целесообразно включать их в свой рацион в умеренных количествах, сочетая с другими продуктами, которые помогают уменьшить их негативное в этом плане воздействие на организм.4. СольЧрезмерное потребление соли является одной из основных причин задержки жидкости в тканях организма, что способствует развитию такой проблемы, как воспаление и вздутие живота.Уменьшите ее потребление, это хорошо не только для вашего живота, но и в целом улучшит общее состояние здоровья основных органов.5. Рафинированные углеводыРафинированными называют углеводы, которые были подвергнуты процессу удаления клетчатки, что делает их источником «пустых калорий» с низким содержанием питательных веществ.Одним из самых популярных является белая мука, которая присутствует во многих продуктах: пицце, хлебе или выпечке.На самом деле, некоторые люди не переносят эти продукты и часто имеют аллергические реакции на них.6. Слишком острая пищаПриправы обладают многими полезными свойствами для здоровья, но также могут вызвать воспаление, при чрезмерном использовании.Это происходит из-за того, что они выделяют некоторые кислоты, которые вызывают раздражение желудка, в дополнение к воспалительной реакции.Таким образом, лучше всего потреблять их в небольших количествах. К таким «опасным» приправам относятся:Черный перец.Мускатный орех.Перец чили.Горчица.Уксус.7. Молочные продуктыЛюди, которые страдают от непереносимости лактозы, не должны употреблять молочные продукты, несмотря на то, что они выглядят очень аппетитно.Эта проблема приводит к тому, что желудок не справляется с перевариванием такой пищи, что может вызвать вздутие живота, спазмы и понос.8. БобовыеБобовые — важная часть здорового рациона, однако также они являются одним из наиболее трудных для переваривания продуктов. Это происходит из-за высокого содержания полисахаридов, что, помимо всего прочего, вызывает накопление кишечных газов, воспаление и другие неприятные желудочно-кишечные симптомы.Хотя и не рекомендуется полностью исключать их из диеты, желательно уменьшить их употребление до минимума и тщательно готовить перед употреблением в пищу.Содержащиеся в них белки вы можете компенсировать, увеличив употребление рыбы, курицы и соевых бобов.Помните, что 8 продуктов, о которых мы рассказали сегодня, могут привести ко вздутию живота и вызвать воспаление, поэтому нужно стараться употреблять их в умеренных количествах, чтобы больше не вспоминать об этих неприятных проблемах.Если симптомы воспаления не исчезают, необходимо срочно обратиться к врачу, это может быть признаком более серьезного расстройства.