Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами

О них стоит помнить.Американские ученые рассказали, какие симптомы свидетельствуют о плачевном состоянии печени.Злоупотребление алкоголем и вредной пищей снижает работоспособность печени, из-за чего в организме человека может развиться целый ряд серьезных патологий.Симптомы, сигналящие о загрязнении печени токсичными веществами:Плохое состояние кожи. Избыток токсинов в организме почти всегда отражается на состоянии кожи: она становится сухой, склонной к высыпаниям, очень часто приобретает нездоровый оттенок.Чувство непроходящей усталости или слабости.Болезненные ощущения в животе.Изменение цвета выделений. Моча может стать темной, стул тоже чернеет или же в нем появляются следы крови. Как правило, меняется и запах — становится резким и особо неприятным.Обнаружив у себя хоть один из вышеперечисленных симптомов, обязательно обратись к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск развития осложнений.