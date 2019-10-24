Назван идеальный рацион для долголетия

Доказано ведущими медиками.Диетологи считают, что все дело в рационе жителей Аппенинского полуострова.Секрет долголетия итальянцев — в правильном питании и высоком качестве еды. Диетологи объяснили, почему страна является одним из лидеров по продолжительности жизни: мужчины в среднем доживают до 81 года, а женщины — до 85 лет.Рацион жителей Италии богат белком, фолиевой кислотой, антиоксидантами и витаминами А и Е. Чтобы продлить молодость организма, медики советуют употреблять больше кисломолочных продуктов, зелени, салата, а также пить по утрам свежевыжатый грейпфрутовый сок.Горсть орехов в дополнение к соку насытят организм витамином С, жирными кислотами омега-3, кальцием, антиоксидантами и минеральными солями. Также диетологи рекомендуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса — это позволит следящему за питанием человеку сохранить достаточную мышечную массу.