Как не подхватить грипп в офисе: советы от терапевтов

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О мерах предосторожности и защиты от гриппа рассказали профессиональные медики.Грипп — одно из самых популярных заболеваний холодного времени года. Сейчас — конец ноября, а это значит что вспышка гриппа вот-вот всколыхнет Украину. Конечно же, лучше, чтобы грипп не становился эпидемией, но для этого стоит прислушиваться к рекомендациям терапевтов и выполнять их.Как мы знаем, в закрытом помещении, где находится более двух человек, как например в офисе среднестатистической фирмы, в воздухе витают разного рода микроорганизмы и большая часть из них относится к категории возбудителей гриппа. Но вы же не хотите болеть? Если ваш ответ «нет», тогда обратите внимание и возьмите на вооружение советы опытных врачей, которые помогут вам не подхватить вирус гриппа:— чаще проветривать помещение, в котором работаете, да и самим не помешает несколько раз за день выходить на улицу;— мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим спреем;— протирать рабочую поверхность стола антисептическими влажными салфетками хотя бы пару раз в день;— пользоваться только своей посудой и лучше использовать бумажные одноразовые полотенца, чем общее — махровое или вафельное;— если кто-то появился на работе с явными признаками простуды или гриппа — наденьте респираторную маску и меняйте ее каждые три часа, а с больным ограничьте общение;— проводить влажную уборку в кабинете не менее двух раз за день, но это в том случае, если вы хотите оставаться здоровыми;— обогреватели нужно иногда выключать и тоже протирать дезинфицирующими салфетками или влажной тряпкой.Следует на период простуд и гриппа подкорректировать рацион питания, включив в него цитрусовые фрукты, молочнокислые продукты, чеснок, лук, специи и травы, овощи и другие, которые будут поддерживать иммунную систему и заботиться о вашем здоровье.Очень важно: имея симптомы гриппа — вызывайте врача, а не геройствуйте и идите на работу, чтобы заражать там всех остальных! Тем более, что грипп — это такое заболевание, которое может привести к негативным осложнениям и даже летальному исходу, поэтому помощь терапевта обязательна.