Что нужно знать о дифтерии

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Дифтерия: симптомы, лечение, вакцины.Заболевание опасно тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть, однако риск смерти до 20% остается даже с лечением.После масштабной вспышки кори Украину может накрыть еще одна опаснейшая болезнь. Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, вызванное бактерией Corynebacterium diphtheriae. Микробы поражают ротоглотку, а также гортань, бронхи, кожу и другие органы.Симптомы болезни проявляются постепенно спустя 2?5 дней после заражения. Среди основных признаков заболевания: боли в горле, повышенная температура тела и выраженная слабость. Токсины, которые производят бактерии, вызывают также утолщенный серо-белый налет в горле.При тяжелых формах дифтерии могут возникать нарушения работы нервной системы в виде паралича мягкого неба или дыхательных путей, что может привести к удушью. Также последствием болезни может стать поражение сердечной мышцы — миокардит.По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, дифтерия — опаснейшая болезнь, которая страшнее кори, так как смертность гораздо выше. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек.Как передается дифтерия. Лечение дифтерииЗаболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле и чихании), а также через одежду или другие всевозможные предметы, которых касался больной.При подозрении на дифтерию больного сразу же госпитализируют. Основным методом лечения является немедленное введение противодифтерийной сыворотки, при этом все равно остается риск смерти до 20%. Поэтому очень важна своевременная профилактика.Вакцинация взрослых и детейЕдинственным эффективным методом профилактики против дифтерии является вакцинация детей, согласно календарю профилактических прививок, и ревакцинация взрослых.Детям в 2, 4 и 6 месяцев делают прививку АКДС, далее в 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет — АДС-М.Если в детском возрасте вакцинация не была проведена, то для защиты от болезни взрослому необходимо провести 3-кратную вакцинацию АДС-М. Если же прививки делали согласно календарю, то первую плановую ревакцинацию взрослых проводят в 26 лет с последующей ревакцинацией каждые 10 лет.Прививка не дает 100% гарантии того, что человек не заболеет дифтерией, но у вакцинированного человека болезнь протекает в более легкой форме.Дифтерия в УкраинеНа данный момент в Украине очень низкий уровень охвата прививками от дифтерии. В конце июля 2019 года в МОЗ Украины запустили кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка, которую проводят комплексной вакциной.Для получения бесплатной вакцины нужно обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Вакцины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — качество лекарств подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.В октябре 2019 года на Закарпатье впервые за девять лет у студента диагностировали дифтерию. После чего в течение недели в Ужгороде были обнаружены еще два случая дифтерии.Последние случаи заболевания дифтерией в Ужгороде были зафиксированы в 2009 и 2010 годах, на Закарпатье — в 2011-м.