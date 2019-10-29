Кардиологи раскрыли секрет того, как не умереть от инфаркта в старости

Шансы на смерть от инфаркта или инсульта в пожилом возрасте можно заметно уменьшить, даже если заниматься самыми простыми физическими упражнениями или зарядкой, заявляют канадские кардиологи в статье, опубликованной в Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention."Это хорошая новость для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем, кому тяжело постоянно заниматься аэробикой, зарядкой или поддерживать другие формы физической активности. Даже небольшого улучшения их физподготовки будет достаточно для того, чтобы резко снизить шансы возникновения инсульта или инфаркта. Не обязательно быть суперспортсменом для получения плюсов от зарядки", — заявил Дэниел Курнье (Daniel Curnier) из университета Монреаля (Канада).Курнье и его коллеги пришли к такому выводу, проанализировав состояние здоровья двух сотен пожилых мужчин и четырех десятков женщин, в недавнем прошлом переживших инсульт, ишемическую болезнь сердца, коронарную недостаточность или ряд других проблем с сердечно-сосудистой системой.Все эти люди согласились пройти простейшую проверку физподготовки – покрутить педали на велосипеде-тренажере, во время чего ученые следили за состоянием их сердца, сосудов и других частей тела.Как показали эти наблюдения, люди с относительно нормальным уровнем физподготовки, даже те, чьи физиологические показатели были на 20% ниже нормы, гораздо лучше справлялись с нагрузками, чем остальные участники эксперимента. Это, как отмечают кардиологи, в несколько раз понижает вероятность повторного сердечного приступа или инсульта."В нашей медицинской практике мы часто встречаем людей, которые попадают в центры кардиологической реабилитации в абсолютно непотребной физической форме, которые никогда не занимались или не занимаются зарядкой. Все это крайне негативно влияет на их здоровье и ведет к дальнейшим проблемам в будущем", — рассказывает Максим Кару (Maxime Caru), другой автор статьи.По словам Кару и Курнье, проще всего избежать этих проблем, следуя уже существующим рекомендациям ВОЗ, в соответствии с которыми здоровый человек должен тратить по 150 минут каждую неделю на легкие физические упражнения. В таком случае вероятность смерти от проблем с сердцем и сосудами будет крайне низкой, заключают ученые.