Инсульт: 11 факторов, повышающих риск, которые стоит держать под контролем

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Этой болезни подвержены и молодые, и люди зрелого возраста — поэтому важно принимать меры профилактики.Каждые четыре минуты один человек в мире умирает от инсульта. Никто не застрахован от этой болезни: в зоне риска мужчины и женщины, пожилые люди и совсем молодые, те, кто ведут здоровый образ жизни, и те, кто пренебрегает своим здоровьем. Чтобы максимально снизить риск, важно знать ранние признаки заболевания и обращаться к врачу, как только заподозрите болезнь у себя или близких. Но не менее важно — знать, какие факторы могут увеличить риск болезни, и внимательно наблюдать за своим здоровьем, если вы в зоне особенного риска.Высокое кровяное давлениеСамый значимый фактор риска инсульта — это высокое кровяное давление. Вы рискуете уже в тот момент, если ваше «верхнее» давление превышает 130, а если в течение двух недель или дольше оно держится на отметке 140 и выше, срочно обращайтесь к врачу и принимайте меры. Помимо медикаментозных средств, для нормализации кровяного давления важно снизить потребление соли, отказаться от курения и алкоголя, заниматься спортом и пересмотреть свой ежедневный рацион, исключив из него легкие углеводы, мононасыщенные жиры и продукты, повышающие уровень «плохого» холестерина.Высокий уровень холестеринаХолестериновые бляшки в артериях могут мешать нормального кровотоку, препятствуя нормальному кровоснабжению мозга и в итоге вызвать инсульт. Безопасный уровень общего холестерина — 200, а повышенный риск инсульта начинается с цифры в 240. Особенно важно следить за уровнем липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) — именно их переизбыток приводит к отложению опасного налета на стенках сосудов, который приводит к сужению артерий и препятствуют нормальному кровотоку. Регулярно сдавайте анализы и отслеживайте уровень холестерина, а также следите за своим рационом: при повышении показателей, стоит сократить потребление сахара, легких углеводов, насыщенных жиров. Стоит есть больше жирной рыбы, оливкового масла, других продуктов, содержащих мононенасыщенные жиры, а также ежедневно находить время и возможности для физической активности — хотя бы для прогулок.Болезни сердцаМерцательная аритмия — одно из заболеваний, существенно повышающих риск инсульта. Но и другие болезни сердца также могут перевести нас в зону риска. Стоит посоветоваться со своим врачом, возможно, он сочтет необходимым выписать вам таблетки для разжижения крови. И, конечно же, не стоит забывать о диете и умеренных кардионагрузках — они поддержат здоровье и сердца, и сосудов.Сахарный диабетДиабет второго типа — само по себе опасное заболевание — способен вызвать дополнительные осложнения. Так, при диабете повышается риск развития болезней сердца, почек, а также инсульта — шансы получить это заболевание у пациентов с диабетом в 1,5 раза выше. Поэтому очень важно контролировать уровень сахара в крови, не допуская опасных колебаний, заниматься с портом (доказано, что умеренные физические нагрузки помогают держать уровень сахара под контролем) и придерживаться здоровой диеты. И очень важно бросить курить — это еще один фактор, повышающий риск не только инсульта, но и диабета.Злоупотребление алкоголемКогда речь заходит о риске инсульта, не может быть безопасных доз алкоголя: даже небольшое количество вина или более крепкого напитка способно сильно повысить риск этой опасной болезни. Если же речь идет о регулярном употреблении, то инсульт почти неизбежен: для женщин «красная зона» начинается с одной порции крепкого алкоголя ежедневно, для мужчин — с двух.Пристрастие к диетическим напиткамВсего одна порция напитка, подслащенного с помощью искусственного заменителя сахара в день, повышает риск инсульта в три раза. Соки и напитки с сахаром также опасны для здоровья сердца и сосудов, но если уж выбирать, лучше отдавать предпочтение им — как ни странно, риск от «диетических» напитков куда серьезнее. Впрочем, лучше всего выбирать воду или молоко.КурениеКаждая выкуренная сигарета приближает нас к инсульту: курение повышает уровень «плохого» холестерина ЛПНП, одновременно понижая уровень «хорошего». В результате сосуды становятся более узкими, а их стенки — менее эластичными. Отказ от курения — это решающая мера в профилактике инсульта. И лучше сделать это как можно быстрее.Если ваш индекс массы тела (ИМТ) превышает 30, скорее всего, вы в зоне риска: именно с этого показателя начинается ожирение, которое в свою очередь, увеличивает риск развития диабета, высокого кровяного давления и холестерина. Если это ваш случай — внимательно следите за своим здоровьем и при возможности приложите усилия к тому, чтобы вернуть ИМТ к показателям нормы.Заместительная гормональная терапияОкончательного решения относительно безопасности заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для женщин, проходящих через менопаузу, пока не принято. Но исследование, проведенное в 2017 году по инициативе Североамериканского общества изучения менопаузы, подтвердило, что прием ЗГТ повышает риск развития инсульта. Поэтому, прежде чем принимать решение о начале терапии, обязательно оцените риск инсульта и обязательно проконсультируйтесь с врачом.СтрессХронический стресс — еще один фактор, существенно повышающий риск развития инсульта. В первую очередь это связано с тем, что при стрессе уровень артериального давления повышается — поэтому важно научиться расслабляться и снимать последствия стресса.Прием противозачаточных препаратовПрием оральных контрацептивов, особенно в сочетании с такими факторами как курение, повышенное кровяное давление или диабет, также повышает риск развития инсульта. Об этом важно помнить, выбирая метод контрацепции, и стоит обязательно сообщить врачу, если у вас есть какие-либо из заболеваний, повышающих риск инсульта.