Названы самые эффективные способы предотвратить инсульт

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Главные причины возникновения инсульта.Ученые назвали самые действенные способы предотвратить возникновение инсульта.По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании единственными действенными способами защитить свой организм от инсульта — являются сбалансированная диета, занятие спортом и отказ от вредных привычек.Никакие пищевые добавки или «особенные» продукты не могут предотвратить инсульт. Они могут уменьшить такой риск, но только в комплексе со здоровым образом жизни, отмечают врачи.Причинами возникновения инсульта могут быть излишнее употребление жирной и слишком соленой пищи. Они способствуют накоплению холестерина, ожирению, аритмии и диабету, которые значительно увеличивают риск инсульта. Повышает риск и заместительная гормональная терапия, применяемая женщинами старше 50 лет.Также эксперты советуют регулярно измерять давление, поскольку симптомы инсульта часто незаметны.