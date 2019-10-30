Названы самые эффективные способы предотвратить инсульт

Главные причины возникновения инсульта.

Ученые назвали самые действенные способы предотвратить возникновение инсульта.

По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании единственными действенными способами защитить свой организм от инсульта — являются сбалансированная диета, занятие спортом и отказ от вредных привычек.

Никакие пищевые добавки или «особенные» продукты не могут предотвратить инсульт. Они могут уменьшить такой риск, но только в комплексе со здоровым образом жизни, отмечают врачи.

Причинами возникновения инсульта могут быть излишнее употребление жирной и слишком соленой пищи. Они способствуют накоплению холестерина, ожирению, аритмии и диабету, которые значительно увеличивают риск инсульта. Повышает риск и заместительная гормональная терапия, применяемая женщинами старше 50 лет.

Также эксперты советуют регулярно измерять давление, поскольку симптомы инсульта часто незаметны.
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Добавил kruzka в категорию Неврология

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