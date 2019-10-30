15 простых, но эффективных способов борьбы со стрессом

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Если понаблюдать, то стрессы и депрессии очень популярны.Хотите знать, что нужно делать, чтобы снять стресс и избавиться от нервного напряжения без таблеток? Мы знаем легкие и к тому же приятные способы улучшить настроение, эффективность которых подтверждена научными исследованиями.10-минутная прогулка поможет не только «проветрить мысли» и дистанцироваться от негативных эмоций, но и увеличить количество вырабатываемых эндорфинов, которые эффективно снимают стресс.Сделайте несколько глубоких вдохов. Дыхательные упражнения — даже несколько глубоких вдохов — помогут вам уменьшить напряжение и снять стресс, благодаря дополнительному кислороду, поступающему в организм.Стрессу часто сопутствует чувство голода. Съешьте что-нибудь полезное, например, яблоко или горсть орехов, которые быстро принесут чувство сытости.Купите себе зелёное растение в горшке и поставьте на рабочем столе. Издавна известно, что, окружая себя зелёными растениями, можно понизить уровень нервного напряжения.Старайтесь каждый час хотя бы на 5 минут отойти от экрана монитора. А дома, за час до сна, «отключитесь» от глобальной сети в прямом и переносном смысле.Чаще целуйтесь. Поцелуи, как и прогулки, помогают вырабатывать эндорфины — гормоны счастья. К тому же, это очень приятное занятие.Послушайте музыку. Лучше всего классическую — её прослушивание значительно снижает уровень стресса, понижает кровяное давление и пульс. Но если вы предпочитаете другой жанр, это не страшно, так как любая музыка, которая вам нравится,способствует увеличению выработки допамина, который отвечает на наше хорошее самочувствие.Съешьте шоколадку. Употребление сладостей и сладких напитков действует на наш организм успокаивающе, благодаря тому, что они замедляют производство глюкокортикостероидов — гормонов стресса.Пожуйте жевательную резинку, которая не только освежит дыхание, но и уменьшит чувство тревоги, повысит уровень внимания и снизит стресс, особенно ели вы выполняете несколько заданий одновременно.Посмотрите смешной видеоролик в сети, например, на сайте Dozilla.ru. Нет ничего лучше для улучшения нашего самочувствия, чем смех, благодаря которому в организме начинает вырабатываться в большом количестве эндорфин — гормон радости и удовольствия.Выключите телефон. Когда телефон включён, мы чувствуем себя обязанными ответить на сообщение или звонок сразу же, что вызывает постоянную напряжённость.Проведите время с друзьями. Встречи с друзьями — это не только приятное времяпрепровождение, но и время, проведённое с пользой для здоровья. Оказывается, что, когда мы общаемся с друзьями и близкими, в нашем организме снижается уровень гормона стресса — кортизола.Съешьте банан или картофель. В них содержится много калия, который регулирует кровяное давление, растущее в стрессовых ситуациях.Рукоделие действует очень успокаивающе на наш организм. Вышивание, вязание и другие подобного рода работы расслабляют и успокаивают нервы. А в последнее время настоящим хитом стали раскраски для взрослых, которые тоже помогают снять стресс.Пользуйтесь интернетом мудро. Вместо того, чтобы по 10 раз на день проверять свой почтовый ящик и аккаунты в соцсетях, поищите другие эффективные способы борьбы со стрессом. Это могут быть видео уроки по медитации или специальные упражнения для релаксации и расслабления.