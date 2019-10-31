Симптоматика острого и хронического цистита

Каждая женщина должна знать о ранних симптомах цистита и о причинах развития этого заболевания.Цистит — это наиболее популярное воспалительное заболевание, касающееся мочеполовой системы у женщин. Мужчин данная хворь не тревожит, потому как у них совершенно иное строение органов мочеполовой системы. По статистике медиков, практически каждая вторая, а быть может и вообще каждая, представительница прекрасного пола хотя бы раз в жизни ощутила на себе все «прелести» цистита в виде симптомов этого недуга.Врачи различают две формы цистита — хроническую и острую. Соответственно, хронический цистит — это последствие не долеченного острого цистита, который будет беспокоить женщину каждый раз, когда она не будет следить за своим здоровьем.Цистит не имеет возраста, то есть им заболеть могут как совсем маленькие девочки, так и зрелые дамы и женщины преклонного возраста. Воспалительный процесс возникает из-за попадания в органы мочеполовой системы вредоносных бактерий, а также вследствие переохлаждения. Получается, что главными источниками, провоцирующими развитие острого цистита, являются холод, кишечная инфекция и несоблюдение правил личной гигиены.Симптомами острого цистита называют:— боль внизу живота;— частые позывы к мочеиспусканию;— проблемы с мочеиспусканием, например, женщина хочет сходить в туалет, но не может этого сделать;— примеси в моче, в том числе кровяные и гнойные;— болевые ощущения в процессе мочеиспускания.Чтобы быстро вылечить острый цистит, следует придерживаться рекомендаций врача. Обычно медики советуют: соблюдать постельный режим, принимать антибактериальные препараты, пить мочегонные таблетки или отвары из лекарственных трав, находиться в тепле, не вступать в половой контакт до полного излечения и т. д.Хронический цистит проявляется практически также, как и острый. Только если в случае с острым циститом симптомы заболевания тревожат женщину единожды, то хроническая форма недуга будет напоминать о себе несколько раз в год. Таким образом женщина будет постоянно находиться в процессе лечения цистита. Только выздоравливает и уже через месяц-два снова начинает болеть.Врачи настоятельно рекомендуют беречь себя и выполнять элементарные профилактические действия против цистита:— тепло одеваться;— не сидеть на холодном;— питаться натуральными продуктами;— соблюдать правила личной гигиены и мыть руки перед после туалета, перед едой, после посещения общественных мест и т. д.;— вести упорядоченную половую жизнь;— наблюдаться у гинеколога не реже 1 раза в год;— своевременно менять средства личной гигиены и белье, которое, кстати, лучше проглаживать и выбирать исключительно из натуральных тканей.