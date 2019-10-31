Эти полезные продукты помогут при хроническом воспалении

Существует ряд натуральных продуктов, способных снижать воспаления в организмеХроническое воспаление становится все более распространенным состоянием, которое способствует повышению риска развития сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, артрита и метаболического синдрома.Существует ряд натуральных продуктов, которые способны снижать выраженность воспаления в организме, такие как свежие фрукты и овощи, рыба, цельное зерно, некоторые специи. Предлагаем вашему вниманию 3 продукта для предотвращения развития воспаления, которое провоцирует повышенное артериальное давление.Имбирь. Содержит более 500 природных соединений, имеет ряд преимуществ для здоровья организма: способствует нормализации работы желудка при расстройствах, помогает при морской болезни. Свежий имбирь уменьшает выраженность процессов воспаления в организме, вызывающих развитие артрита и различных видов онкопатологии.Витамин С. Большое количество витамина С содержится в грейпфрутах, апельсинах, лимонах, многих овощах. Он известен своими свойствами при борьбе с простудой. Витамин С является мощным антиоксидантом, снижающим негативное воздействие стресса. Будучи водорастворимым, витамин С не задерживается в организме, поэтому в течение дня нужно употреблять достаточное его количество.Омега-3 и незаменимые жирные кислоты. Омега-3 и незаменимые жирные кислоты помогают в профилактике сердечнососудистых заболеваний, боли в суставах, проблем с психическим здоровьем. Источником омега-3 жирных кислот является рыба. Рекомендуемая доза омега-3 составляет 1000 мг 2 раза в сутки.