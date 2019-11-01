Простые способы сделать свою улыбку белоснежной

Оказывается, есть несколько способов сделать зубки белыми, не обращаясь за помощью к стоматологам.Чтобы зубы всегда оставались белоснежными, достаточно воспользоваться несколькими простыми советами.Во-первых, нужно изменить свой рацион питания и, во-вторых, правильно ухаживать за полостью рта. Воспользовавшись несколькими простыми советами, которые мы подробно описали в статье, вы сможете сделать свою улыбку белоснежной.Диета «белоснежной улыбки». Если вы пьёте много кофе, чая, красного вина, цветных соков и напитков, то можете быть уверены, что именно они являются виновниками окрашивания эмали в жёлтый или серый цвет. Эти напитки, конечно же, можно заменить, например, на зелёный чай, минеральную воду, молоко и т.п., которые не оставляют красящих веществ на зубах. Имейте в виду, что многие цветные овощи и фрукты также окрашивают зубную эмаль. Это не означает, что их нужно исключить из своего рациона, следует лишь помнить о том, чтобы не есть красящие продукты на ночь, и обязательно чистить зубы после их употребления, дабы краситель как можно меньше оставался на их поверхности.Пользуйтесь более жёсткой зубной щёткой. Слишком мягкая зубная щётка не справится даже с очисткой зубов от остатков еды, не говоря уже о том, чтобы смыть с них пищевые красители.Не забывайте снимать налёт с языка во время чистки зубов. Если вы этого не с делаете, остающиеся на нём красители будут продолжать окрашивать ваши зубы.Некоторые продукты, такие как огурцы, морковь, яблоки оказывают благотворное влияние на цвет наших зубов — они механически удаляют налёт с их поверхности, а также смывают остатки от еды за счёт увеличения выработки слюны. Лучше всего их есть в конце трапезы.Ешьте клубнику. Она отлично отбеливает зубную эмаль, за счёт содержащейся в ней яблочной кислоты. А входящие в состав клубники кальций и фтор обладают ещё и дезинфицирующими свойствами. Помните, после того, как вы поели клубнику, чистить зубы можно только через час-другой, потому что яблочная кислота размягчает зубную эмаль.Пользуйтесь зубной нитью, которая в отличие от зубной щётки хорошо очищает межзубное пространство.Всегда чистите зубы сразу после пробуждения и за несколько минут до того, как пойти спать. Благодаря этому, мы избежим окрашивания зубной эмали в результате ночного пересыхания зубов, которое происходит за счет пониженного слюноотделения, и очистим зубы от красителей, не допустив их окрашивания во время сна.Совет для женщин. Если зубы кажутся вам слишком жёлтыми или серыми, подберите такой цвет губной помады, которая оптически «отбелит» зубы. Вам помогут помады бледно-розовых и коралловых тонов, а также цвета фуксии. Избегайте бежевых, коричневых оттенков и помад с перламутровым блеском. Также на загорелом лице зубы кажутся более белыми.Если ни диета «белых зубов», ни надлежащая гигиена ротовой полости не помогли вам сделать зубы белоснежными, воспользуйтесь услугами стоматологических кабинетов, которые в настоящее время располагают современными методами отбеливания. А имплантация зубов — стоматология нашего времени, которая обеспечит стопроцентное восстановление эстетической красоты зубов даже тем, кому отбеливание противопоказано или не помогает.