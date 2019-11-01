Опровергнуты популярные мифы о здоровом и вредном хлебе

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Гастроэнтеролог опроверг миф о полезном свойстве черного хлеба.Врач Алексей Парамонов призывает критически относиться ко всем теориям относительно и белого, и черного хлеба.Миф №1: Черный полезнее белогоБелый и черный хлеб не отличаются ни содержанием углеводов, ни общей калорийностью.Разница в источнике углеводов. В черном хлебе за это отвечает ржаная мука, что придает ему характерный кисловатый привкус.Миф №2: При сахарном диабете белый хлеб можно заменить черным«Это миф, что при сахарном диабете можно заменить белый хлеб на черный и ни в чем себе не отказывать», — говорит эксперт.Высокий гликемический индекс хлеба напрямую влияет повышению сахара в крови, что при переизбытке неизбежно ведет к накоплению жира в печени. Лишний ломтик хлеба, неважно белого или черного, приведет к превышению суточной нормы калорий.Как результат, через месяцы и годы он превратится в лишний вес на теле и повышает риск сахарного диабета второго типа.Здоровому человеку нужно строго следить за потреблением хлеба в рационе, а людям с ожирение его нужно вообще исключить.Миф №3: Только дрожжевой хлеб способствует газообразованиюЭто свойство хлеба, независимо от содержания в нем дрожжей. Тем более, что дрожжи «гибнут» при выпечке, а в бездрожжевом хлебе ипользуют те же дрожжи, но в качестве закваски.Что касается газообразования, это естественная реакция кишечника на «быстрые углеводы».Миф №4: Нельзя есть мясо с хлебомРаспространенный миф, что белки с углеводами затрудняют усвоение тоже разрушен. Ферменты поджелудочной железы, которые должны выделяться для процесса переваривания хлеба и мяса, работают одновременно и не мешают друг другу.Раздельное питание, по мнению гастроэнтеролога, — это ненаучная практика.