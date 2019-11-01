Опровергнуты популярные мифы о здоровом и вредном хлебе
Врач Алексей Парамонов призывает критически относиться ко всем теориям относительно и белого, и черного хлеба.
Миф №1: Черный полезнее белого
Белый и черный хлеб не отличаются ни содержанием углеводов, ни общей калорийностью.
Разница в источнике углеводов. В черном хлебе за это отвечает ржаная мука, что придает ему характерный кисловатый привкус.
Миф №2: При сахарном диабете белый хлеб можно заменить черным
«Это миф, что при сахарном диабете можно заменить белый хлеб на черный и ни в чем себе не отказывать», — говорит эксперт.
Высокий гликемический индекс хлеба напрямую влияет повышению сахара в крови, что при переизбытке неизбежно ведет к накоплению жира в печени. Лишний ломтик хлеба, неважно белого или черного, приведет к превышению суточной нормы калорий.
Как результат, через месяцы и годы он превратится в лишний вес на теле и повышает риск сахарного диабета второго типа.
Здоровому человеку нужно строго следить за потреблением хлеба в рационе, а людям с ожирение его нужно вообще исключить.
Миф №3: Только дрожжевой хлеб способствует газообразованию
Это свойство хлеба, независимо от содержания в нем дрожжей. Тем более, что дрожжи «гибнут» при выпечке, а в бездрожжевом хлебе ипользуют те же дрожжи, но в качестве закваски.
Что касается газообразования, это естественная реакция кишечника на «быстрые углеводы».
Миф №4: Нельзя есть мясо с хлебом
Распространенный миф, что белки с углеводами затрудняют усвоение тоже разрушен. Ферменты поджелудочной железы, которые должны выделяться для процесса переваривания хлеба и мяса, работают одновременно и не мешают друг другу.
Раздельное питание, по мнению гастроэнтеролога, — это ненаучная практика.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий