Названы самые опасные для организма виды мяса

С ними стоит быть осторожнее.Некоторые специалисты в области здорового питания призывают сократить количество потребляемого мяса. Эксперты настаивают на том, что некоторые виды этого продукта могут представлять опасность для здоровья.Физиотерапевт и диетолог Марина Ваулина утверждает, что даже мясо «высших» сортов может быть вредным и опасным для организма, если оно продается в вакуумной упаковке. Такой вывод эксперт сделала из-за содержания в таком мясе консервантов.Наибольшее влияние на наличие и концентрацию вредных консервантов в упаковке оказывает время. То есть чем дальше расположена страна, в которой производится продукт, тем больше присутствует опасность накопления опасных веществ. Помимо того, некоторые сорта мяса нередко поддаются перезаморозке в дороге.Эксперт обратила внимание на то, что наибольшую проблему для усваивания организмом представляет баранина и утиное мясо. Но если эти виды мяса приготовить на пару, то можно снизить нагрузку на желудок.Копченое мясо и шашлык также были отнесены к опасной группе, поскольку в этих продуктах присутствует высокая жирность. Во время приготовления такое мясо подвергается насыщению канцерогенными веществами из дыма, что опасно для здоровья.Эксперт рекомендовала опасаться аналогичных блюд, изготовленных в местах массового производства, поскольку нередко для повышения вкусовых качеств в них добавляются химические компоненты.