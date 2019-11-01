Ученые выяснили, в чем секрет женского долголетия

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Смех действительно продлевает жизнь.Ученые из Норвегии проанализировали данные 53 556 добровольцев. Специалисты хотели выяснить, как чувство юмора влияет на вероятность смерти от рака, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.Исследователи обнаружили, что у представительниц прекрасного пола с хорошим чувством юмора риск ранней смерти по любым причинам был снижен на 48%. Кроме того, они умирали от болезней сердца и сосудов на 73% реже, а от инфекционных заболеваний — на 83% реже. У мужчин чувство юмора уменьшало вероятность смерти только от инфекционных заболеваний (на 74%).Специалисты предполагают: возможно, представители сильного пола с возрастом теряют чувство юмора. Также ученые говорят, что гормоны стресса, такие как кортизол, негативно влияют на иммунную систему. А смех ее защищает, не давая уровням этих гормонов повышаться слишком сильно.