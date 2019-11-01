Почему на голодный желудок вредно заниматься спортом

Прием пищи перед тренировкой обязателен! Разбираем, почему именно.Если вы входите в число тех, кто думает «буду меньше есть, больше тренироваться и быстрее похудею», то мы вынуждены вас разочаровать. Не похудеете.Даже не потому что это невозможно, а потому что голод не даст возможности заниматься. И, кстати, это типичная для новичка ошибка. Обычно при таком подходе к тренировкам и питанию, люди наоборот — очень быстро бросают похудение.Тренировки натощак очень вредны, забирают у организма силы, тело направленно на сохранение энергии и всячески протестует.Запомните: для того, чтобы упражняться как следует, нужны правильные калории, поэтому следует подкрепиться за час до начала занятия. Даже танцуя, гуляя, вы тратите огромное количество энергии.Что нужно есть перед тренировкой для похудения: овсянка, гречка, фрукты (кроме бананов и винограда), овощные салаты.