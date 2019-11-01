Названы главные мифы о самолечении простуды

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Оказывается, многие распространенные народные методы лечения простуды не только не приносят пользы, но еще и могут нанести вред организму.С наступлением холодного времени года количество простудных заболеваний неуклонно растет.При первых же признаках болезни многие начинают заниматься самолечение, взяв за основу народные средства и «бабушкины» советы. И хоть врачи не раз предупреждали об опасности самолечения, это редко кого останавливает. Однако такие методы лечения зачастую не только оказываются бесполезными, но еще и могут нанести вред и ухудшить состояние больного, предупреждают специалисты.Миф 1. Витамин С – как панацея от простудыСамый популярный народный «антипростудин» — витамин С – никак не влияет на выздоровление.— Нет научных доказательств тому, что прием витамина С поможет скорее «прогнать» простуду, — уверяет терапевт Галина Игнатенко. – Ни таблетированная форма (излюбленная народом аскорбинка), ни цитрусовые никак не влияют на течение болезни.Конечно, кушать вкусные фрукты, в которых содержится заветный витамин, врачи не запрещают. Но не стоит и злоупотреблять, ведь цитрусовые – сильный аллерген. Врачи признаются, что нередко приходится параллельно с простудой потом лечить у больных еще и крапивницу.Миф 2. Крепкий алкоголь прогонит вирусыЭтот метод давно приобрел всенародную любовь, особенно у сильного пола. Не всегда жена разрешит опрокинуть стопочку-другую, а вот в лечебных целях – совсем другое дело! Но оказывается, что целительный шкалик вовсе не целительный – от него вреда куда больше, чем пользы.— Никакого лечебного эффекта алкоголь не дает, — поясняет семейный доктор Илья Мельниченко. – Наоборот, и без того ослабленный организм обезвоживается после употребления спиртных напитков. Это ведет к замедлениям реакций, организм уже не может противостоять вирусам.К тому же, нередко больные принимают какие-то медикаменты, а с ними алкоголь уж точно несовместим. Вот и получается, что печень получает дополнительную нагрузку и начинает «сбоить» в самый неподходящий момент, открывая дорогу новым инфекциям.Миф 3. Лечиться непременно нужно антибиотикамиОдно из самых опасных заблуждений, ведь антибиотики – это весьма сильные препараты. Они отлично справляются с вирусами, но параллельно «задевают» многие внутренние органы. А их неправильное употребление, да еще и бесконтрольное, может привести к плачевным последствиям.— Антибиотики назначаются при заболеваниях, которые вызваны болезнетворными бактериями, а то время как простудными возбудителями являются вирусы, — говорит семейный доктор Илья Мельниченко. – Лечение такими препаратами должен назначать только врач после проведения анализов – сперва нужно выяснить вид вируса, тяжесть симптомов, а также индивидуальные особенности пациента.При этом, хороший врач непременно назначит помимо антибиотиков дополнительные препараты, которые помогут печени, желудочно-кишечному тракту, а также иммунитету справиться с приемом сильнодействующих препаратов.Миф 4. Ингаляция с горячей картошкой спасет от насморкаВсе с детства помнят этот священный ритуал – сначала варится картошка. Потом достается плотное покрывало или полотенце, под которое ставят кастрюлю с парующим корнеплодом и загоняют туда несчастного больного минут на 15. Потому что средство бабушкино, веками проверенное, поможет моментально. Хотя был ли эффект настолько уж чудодейственным, вспомнить не удается.— Паровые ингаляции зачастую приносят больше вреда, чем пользы, — считает Илья Мельниченко. – Простой насморк легко вылечить сосудосуживающими препаратами. А вот его осложнения, к примеру, в виде гайморита могут «расцвести пышным цветом». Во время вдыхания горячего пара расширяются сосуды, а это, в свою очередь, усиливает отек слизистой и нарушает отток жидкости из гайморовой пазухи.К тому же, в процессе картофельной ингаляции сложно контролироватьтемпературный режим, что может привести к повреждению голосовых связок. Особенно рискованно применять этот метод к маленьким детям – могут перевернуть на себя посудину со всем ее обжигающим содержимым.Миф 5. От больного горла – молоко со сливочным масломЕще один лайфхак родом из детства, всенародная «вкусняшка», призванная прогнать боли в горле – горячее молоко со сливочным маслом. Правда, пояснить, каким образом эта восхитительная смесь может купировать неприятные ощущения, никто не мог. «Там есть всякие полезные вещества, которые убирают боль…» Именно так туманно бабушка когда-то поясняла, как работает сие чудодейственное средство.— Молоко хорошо поможет при фарингите, когда горло просто болит и требует постоянного увлажнения, — соглашается Мельниченко. – Но в таком случае нет принципиальной разницы – это будет молоко, чай, морс. А вот добавлять в напиток еще и масло – это как-то слишком. Дополнительной пользы от него нет, а вот вкусовые качества мало кому придутся по вкусу.Кстати, если же речь не о фарингите, а об ангине, то прием такого целебного отвара не даст ровным счетом никакого эффекта. Можно считать, что это просто дополнительный прием пищи, не более того.Миф 6. Больное горло может вылечить полоскание с раствором соли, соды и йодаВолшебный коктейль их трех элементов – соль, сода и йод – на протяжении десятилетий в народе считают куда более эффективным, чем аптечные растворы. Мол, это только перевод денег да сплошная химия, а вот по старинке будет куда безопаснее. Оказывается, это не совсем верно.— Бесспорно, соль и сода – хорошие антисептики, — соглашается Галина Игнатенко. – Хотя они значительно слабее современных препаратов и уж точно не такие приятные на вкус, но справиться с бактериями на слизистой вполне способны. Но вот с йодом стоит быть аккуратнее – спиртовой раствор может вызвать раздражение слизистой оболочки и усугубить ситуацию. Да и на щитовидную железу йод в больших количествах может повлиять не лучшим образом.Но и с простым содо-солевым раствором нужно соблюдать осторожность – если сделать его сильно концентрированным, можно повредить слизистую.Миф 7. Спиртовое растирание снизит температуруПри повышенной температуре многие растираются спиртом – это должно увеличить теплоотдачу тела. Такое утверждение верно лишь отчасти.— Если температура только начала подниматься, то такой способ может быть полезным, – считает терапевт Галина Игнатенко. – Начинается централизация кровотока, сосуды кожи суживаются, идет снижение температуры. Но если она уже поднялась до высоких отметок, то такой способ будет малоэффективным – обтирание наружных кожных покровов всегда может повлиять на генерацию тепла внутри человека. С другой стороны, это может вызвать и резкие значительные потери тепла, температура может снизиться до критичной отметки.А вот для детей обтирание спиртом категорически противопоказано – через кожу он всасывается в кровь, может наступить алкогольная интоксикация. Врачи рекомендуют воспользоваться в таком случае мокрым полотенцем или простыней.Миф дополнительный. Больному нельзя купатьсяСчитается, что купание может усугубить ситуацию. Мол, распаренный выйдешь из ванны. А тут сквознячок и – ага! Вот только врачи не согласны с полным отказом от гигиенических процедур.— Борясь с простудой, все системы организма работают на «максимальной мощности», — рассказывает Илья Мельниченко. – Почки и выделительная система активно выводят лишнюю жидкость и токсины как естественным путем, так и через поры. Поэтому на коже образуется самый настоящий «террариум» бактерий, который необходимо периодически смывать с себя.Единственно, врачи рекомендуют следить, чтобы в комнате не было сквозняков, чтобы после душа, действительно, не ухудшить свое состояние.