Скраб для лица из овсянки для разных типов кожи

Регулярное и грамотное очищение кожи является важной ступенью к женской красоте.Скраб из овсянки поможет вам улучшить цвет лица и придать коже бархатистости. Мы подскажем, чем полезен скраб из овсянки для лица и как его сделать.Чем полезен скраб из овсянки для лицаДомашние скрабы из овсянки бережно отшелушивают кожу, убирают всю грязь и омертвевшие клетки, очищают поры и смягчают кожу. Скраб из овсянки очень легко приготовить в домашних условиях. Также он прекрасно подойдет для проблемной кожи – при сухости, прыщах, шрамах после угрей, при жирном блеске, дряблости и морщинах.Рецепты скрабов из овсянки для лица1. Самый простой способ овсяного скрабаВозьмите горсть овсяных хлопьев, смочите их в теплой воде и помассируйте влажное лицо кашицей. После чего – умойтесь теплой водой и нанесите крем. Хлопья также можно смочить в молоке.2. Скраб из овсянки для сухой, нормальной или смешанной кожиВозьмите 0.5 ст. л. хлопьев, смешайте с таким же количеством кукурузных хлопьев и с 1 ч. л. сахара. Смесь разбавьте оливковым маслом и нанесите на лицо. Массируйте на протяжении 2-3 минут и смойте. Нанесите крем.3. Скраб из овсянки для жирной кожиСмешайте овсянку с рисом, крупы нужно измельчить в кофемолке. Добавьте немного кефира. Сделайте пилинг лица, после чего оставьте смесь на лице на 3-5 минут. Умойтесь и нанесите крем.4. Скраб из овсянки для нормальной кожиРазомните мякоть тыквы, добавьте в 1 ч. л. мякоти 1 ч. л. хлопьев, муки молотого грецкого ореха и немного растительного масла. Сделайте мягкий плинг лица, затем умойтесь теплой водой. Также можно вместо тыквы и масла использовать сметану.5. Скраб из овсянки от прыщей1 ч. л. сахара смешайте с 2 ст. л. оливкового масла, добавьте несколько капель лимона, 1 ст. л. овсяной каши. Всю смесь разбавьте теплой водой и протрите лицо перед сном.