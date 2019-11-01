Названы вредные свойства твердых сыров

С ним не стоит увлекаться.Врачи и диетологи предупреждают — сыр может быть вреден при избыточном употреблении из-за большого содержания в нем насыщенных жиров, животных ферментов, соли, холестерина и плесени.Твердый сыр относится к молочным продуктам, которые полезно включать в рацион в любом возрасте. Он богат молочным белком, витаминами и микроэлементами. Но, несмотря на это, медики рекомендуют соблюдать меру при его употреблении, чтобы не нанести вред своему организму. Что вредного в сыре?ЖирыВ сыре содержится большое количество насыщенных жиров (насыщенных жирных кислот), которые не являются полезными для здоровья.СольВ составе большинства сортов твердого сыра в больших количествах входят соли натрия, которые пагубно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.Высокая калорийностьИзбыточное употребление сыра способствует быстрому набору веса, что в свою очередь повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.ПлесеньСреди разновидностей сыра существуют и такие, при изготовлении которых используется плесень. И хоть принято считать, что данный вид плесени не представляет опасности, многие эксперты рекомендуют не слишком увлекаться такими сортами сыра, как бри или камамбер, чтобы не навредить своему здоровью.ХолестеринПодавляющее количество твердых сыров содержит высокий уровень холестерина, способного спровоцировать развитие сердечнососудистых заболеваний.Как бы то ни было, все перечисленное выше не должно вызывать тревогу, если вы употребляете сыр в умеренном количестве, говорят диетологи, В этом случае вы сможете не только внести разнообразие в свой рацион, но и принести пользу своему организму.