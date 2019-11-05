Названо проверенное народное средство для очищения почек

Очистить почки от камней и песка поможет простой напиток.Как утверждают врачи, камни и песок в желчном пузыре и в почках являются естественным результатом несостоятельности организма вывести накопившийся неорганический кальций, образовавшийся вследствие употребления концентрированных крахмалов и сахаров.При постоянном употреблении хлеба, крупяных и мучных продуктов постепенно увеличивается количество кальция и образуется песок и камни в почках.Удаление этих образований хирургическим способом (кроме экстренных случаев), не всегда нужно. Для достижения неплохого результата можно использовать и простой народный рецепт.Употребление сока одного лимона с полстаканом горячей воды несколько раз в день и полстакана смеси морковного, свекольного и огуречного соков три-четыре раза в день поможет исчезновению песка и камня в течение нескольких дней или недель (в зависимости от количества и размера камней).Добавим, чтобы больше не приходилось задаваться вопросом «почему образуется песок в почках?», достаточно исключить из рациона слишком соленую, острую и большое количество белковой пищи. Также рекомендуется повысить количество употребляемой жидкости, что позволит говорить о скорейшем выведении песка из почек.