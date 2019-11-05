Медики подсказали, какие продукты могут защитить от инсульта

Эффективно защищают от возникновения инсульта ягоды черники.Скорректировав привычный рацион в соответствии со здоровыми приоритетами, можно существенно снизить риск такого опасного заболевания как инсульт, утверждают научные специалисты. ученые рекомендуют обязательно включить в свое меню несколько продуктов.Трижды в неделю, как показывают научные исследования, нужно есть морскую рыбу – например, из морепродуктов доступна сельдь, скумбрия, сайра, сардины. Такая привычка снижает риск инсульта на 27 процентов. Входящие в состав рыбы жирные кислоты используются организмом для укрепления стенок сосудов. Также они снижают вероятность тромбообразования.Другой продукт, рекомендуемый учеными в качестве средства профилактики инсультов, — это овсянка. По словам медиков, овсяная крупа эффективно абсорбирует жир, тем самым очищая кровеносные сосуды и артерии. По этой же причине полезно употреблять продукты, содержащие клетчатку.Помимо того, эффективно защищают от возникновения инсульта ягоды черники. Она отличается содержанием антиоксидантных веществ, способных защищать сосуды от повреждения клеток. Черника рекомендуется учеными для предотвращения не только инсульта, но и нейродегенеративных нарушений.Бананы тоже называются специалистами «суперпродуктом от инсульта». Дело в том, что в бананах содержится повышенная концентрация калия – четырех плодов хватает, чтобы дневную норму покрыть. Благодаря калию сосуды становятся более выносливыми.Очень «любят» сосуды и миндаль – употребление этих орехов эффективно освобождает их от излишков холестерина. Кроме того, содержащийся в миндале витамин Е препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Врачи советуют съедать ежедневно до десяти орехов в день.Пейте молоко, чтобы повысить свою личную защиту от инсульта. По данным научных исследований, у людей, употребляющих 2 стакана молока в день, риск инсульта уменьшается в два раза. Молоко — источник калия, магния, кальция, которые естественным образом понижают кровяное давление.Не забудьте про шоколад. Согласно заключению ученых из Стокгольмского института регулярное употребление в пищу шоколада с высоким уровнем какао-бобов снижает риск инсульта на 17%.