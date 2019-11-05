Эти советы помогут избежать инсульта

Существуют простые правила, которых нужно придерживаться.Ученые назвали 5 правил, следование которым поможет избежать инсульта. Первым пунктом указывается контроль артериального давления.Медики напоминают, что гипертония сопутствует появлению инсульта. Для лиц возрастом старше 40 лет требуется иметь дома тонометр и периодически проводить замеры давления. В случае повышенных показателей нужно посетить врача. Имеется достаточно лекарственных схем, позволяющих контролировать давление, предотвращая инсульт. Вторым правилом является обследование сосудов.К инсульту может привести атеросклероз, представляющий собой патологию, которая длительный период никак не проявляется. Обследование сосудов даёт возможность понять ситуацию с холестерином. По словам медиков, требуется провести УЗИ сонных артерий, чтобы узнать подробности о сложившейся ситуации.Третьим правилом стали отказ от употребления алкоголя и курения. Факт влияния вредных привычек на повышение риска инсульта уже давно доказан научно. В течение 5 лет отказа от сигарет риск инсульта уменьшается до показателя, сопоставимого с никогда не курившими людьми.Четвертым правилом стала активность и отсутствие избыточного веса. Для повышения собственной защищенности от инсульта потребуется любая регулярная активность – достаточно будет даже просто ходить пешком. Сбросив 5 кг лишнего веса, можно снизить давление приблизительно на 5 мм рт. ст.Пятым правилом стало внимание к себе. Важно обращаться к специалистам в случае наличия ряда симптомов, включая головокружение, появление «мушек» перед глазами, притупление зрения и слуха, звона и шума в ушах.