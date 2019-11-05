Названа лучшая защита от болезни Альцгеймера

Плохой сон может способствовать развитию этой болезни.Нарушения в режиме сна могут привести к развитию болезни Альцгеймера. Информация об этом была опубликована группой ученых в журнале Science.По их данным, глубокий сон полезен для человека, поскольку во время него каждые 20 секунд волны спинномозговой жидкости омывают мозг.Именно этот процесс, который ученые сравнили с работой стиральной машины, вымывает из мозга бета-амилоидные белки, которые считаются ответственными за развитие деменции.Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей памяти, когнитивных способностей и навыков самообслуживания. По статистике, около трети