Назван самый простой способ справиться с тахикардией

Музыка помогает нормализовать пульс.Американские исследователи из Университета Темпл провели эксперимент, в котором приняли участие 15 тысяч добровольцев, нуждавшихся в лечении из-за нарушений сердца.Эта работа показала, что состояние миокарда способна улучшать приятная музыка.«Музыка позитивно влияет не только на эмоциональное состояние, но и на работу сердца», — заявили авторы проекта. По их мнению, прослушивание приятных слуху мелодий способно предотвращать развитие ишемической болезни сердца.В ходе проводившегося эксперимента с использованием музыкальной терапии ученые смогли убедиться: та музыка, которая нравится пациенту, в первую очередь оказывает на него успокаивающее действие. У добровольцев, в частности, наблюдалось улучшение сердечного ритма и замедление пульса, а давление стремилось к норме.Приятная для человека мелодия способна снижать чувство тревоги и напряжения, тем самым проявляя профилактический эффект в отношении ишемической болезни, отметили специалисты.Ранее исследование, проводившееся в США, завершилось вердиктом ученых о том, что музыка способна омолаживать мозг.