Названа болезнь, провоцирующая развитие рака
Сахарный диабет второго типа очень часто стимулирует развитие рака.
Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал Американского национального института онкологии.
В частности, выяснилось, что это заболевание может предшествовать раку поджелудочной железы. По мнению ученых, вероятность возникновения этого вида онкологии возрастает в 2 раза после того, как врачи определяют диабет.
В связи с этим специалисты, проводившие исследование, настаивают на систематических профосмотрах людей с диабетом 2 типа. Раннее диагностирование онкозаболевания увеличивает шансы на успешное лечение.
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Добавил kruzka в категорию Онкология
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