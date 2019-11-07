Названа болезнь, провоцирующая развитие рака

Людям с этой болезнью нужно пристально следить за здоровьем.

Сахарный диабет второго типа очень часто стимулирует развитие рака.

Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал Американского национального института онкологии.

В частности, выяснилось, что это заболевание может предшествовать раку поджелудочной железы. По мнению ученых, вероятность возникновения этого вида онкологии возрастает в 2 раза после того, как врачи определяют диабет.

В связи с этим специалисты, проводившие исследование, настаивают на систематических профосмотрах людей с диабетом 2 типа. Раннее диагностирование онкозаболевания увеличивает шансы на успешное лечение.
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Добавил kruzka в категорию Онкология

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