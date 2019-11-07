Названа болезнь, провоцирующая развитие рака

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Людям с этой болезнью нужно пристально следить за здоровьем.Сахарный диабет второго типа очень часто стимулирует развитие рака.Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал Американского национального института онкологии.В частности, выяснилось, что это заболевание может предшествовать раку поджелудочной железы. По мнению ученых, вероятность возникновения этого вида онкологии возрастает в 2 раза после того, как врачи определяют диабет.В связи с этим специалисты, проводившие исследование, настаивают на систематических профосмотрах людей с диабетом 2 типа. Раннее диагностирование онкозаболевания увеличивает шансы на успешное лечение.