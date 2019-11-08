Развенчаны популярные мифы об вакцинации

Действительно, такие болезни как корь, краснуха, столбняк и коклюш — стали более редкими благодаря вакцинам.Ребенок должен переболеть естественным путёмПравда в том, что некоторые болезни дают осложнения на мозг, сердце и даже приводят к параличу. Риск получить осложнение гораздо выше, чем риск побочных реакций после вакцинации.Побочные эффекты от прививок более вредные чем болезниВсе медицинские препараты могут вызывать некоторые реакции. Они, как правило, незначительные, а их появление — не более чем нормальная реакция организма на препарат: повышение температуры, припухлость и покраснение на месте прививки. МОЗ даёт статистику: 90% людей без прививок заражаются от больных корью. 5% из зараженных получают осложнения на всю жизнь. При вакцинации риск серьезных аллергических реакций составляет 1 на 1 000 000.Детям с хроническими заболеваниями прививки делать нельзяА вот и нет. Такие дети более подвержены риску заболеть инфекционным заболеванием, а переносят его в разы сложнее. Именно поэтому им необходима вакцинация. Астматикам и диабетикам рекомендуют особенно серьезно отнестись к прививкам.Вакцина ослабляет и перегружает иммунную системуИнфицирование вирусами запросто может негативно повлиять на иммунную систему. А вот вакцины работают другим образом. Вирусы в препаратах, которые вводят детям, настолько ослаблены, что просто не могут навредить иммунной системе вашего ребёнка.Цельноклеточная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка хуже и опаснее, чем бесклеточнаяПравда в том, что отличаются эти вакцины только долгосрочностью. И хоть цельноклеточная вакцина чаще вызывает повышение температуры и припухлость в месте прививки — это нормальная реакция организма. Её преимущество в том, что иммунитет после такой вакцины будет более сильным и стойким.Дети на грудном молоке не нуждаются в вакцине, потому как и без того защищеныЭто заблуждение. Безусловно, грудное молоко очень важно и полезно для малыша, но защитить его ребенка от инфекции молоком — невозможно.Нельзя делать вакцину во время вспышкиНе просто можно, а нужно! В случае с корью, например, необходимо сделать прививку невакцинированному ребёнку в течении трёх дней после контакта с инфицированным. Это единственная возможность усилить иммунитет от инфекционного заболевания.Вакцины вызывают аутизмВ 1998 году в известном британском медицинском журнале опубликовали статью о том, что существует связь между аутизмом и вакциной против кори, краснухи и паротита (свинка). Доктора Эндрю Вейкфилда, автора статьи, признали виновным в фальсификации данных и исключили из медицинского реестра Великобритании. После этого прецедента, медицинские центры США и Британии проводили множество исследований и, в конечном счёте, эту информацию опровергли.