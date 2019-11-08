Медики назвали способ диагностики бесплодия

Простая методика поможет бездетным семьям.В ходе исследования выяснилось, что сперма бесплодных мужчин, когда находится в яичках, полностью защищена, а повреждается только в том случае, когда проходит через проливы в момент эякуляции.По факту семенная жидкость мужчин полностью здорова, однако ДНК половых клеток все же разрушается.К такому выводу пришли ученые, изучив семенную жидкость из яичек и эякулята у 63 испытуемых, которые ранее неудачно прошли курс лечения от бесплодия.В результате тест показал, что клетки из семенников способных к зачатию добровольцев способны оплодотворить яйцеклетку.Научные сотрудники считают, что открытие поможет найти способ зарождать жизни с помощью неповрежденного сперматозоида.