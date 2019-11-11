Этот напиток предотвращает рак простаты
Японские ученые из университета Канадзавы обнаружили в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты.
Исследование показало, что любители кофе примерно на 11% реже страдали от рака простаты, чем остальные мужчины.
Биологи отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост разных типов карциномы.
Оказалось, что сразу два вещества в кофе – кавеол и кафестол – обладают мощными противоопухолевыми свойствами. Их комбинация в два раза замедлила рост самых «неуязвимых» типов рака простаты, а менее стойкие виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.
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