Этот напиток предотвращает рак простаты

Кофе замедляет рост раковых клеток. Особенно напиток эффективен против рака предстательной железы.Японские ученые из университета Канадзавы обнаружили в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты.Исследование показало, что любители кофе примерно на 11% реже страдали от рака простаты, чем остальные мужчины.Биологи отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост разных типов карциномы.Оказалось, что сразу два вещества в кофе – кавеол и кафестол – обладают мощными противоопухолевыми свойствами. Их комбинация в два раза замедлила рост самых «неуязвимых» типов рака простаты, а менее стойкие виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.