Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без лекарств
В ходе исследований выяснилось, что зачастую мигрень возникает из-за низкого уровня магния в крови.
А насколько известно, его снижение происходит из-за регулярных стрессов, употребления спиртных напитков или чрезмерных спортивных нагрузок.
Сократить количество приступов и уменьшить их интенсивность помогут продукты, в которых содержится данный микроэлемент: капуста, зелень, брокколи, пищевые добавки магния.
Причиной появления сильной боли в области головы может послужить и неконтролируемое употребление сладких продуктов, которые приводят к повышению сахара в крови.
Специалисты советуют по максимуму ограничить употребление сладких напитков, выпечки и иных продуктов с высоким содержанием пустых углеводов.
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