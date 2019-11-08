Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без лекарств

Сократить количество приступов поможет изменение рациона.В ходе исследований выяснилось, что зачастую мигрень возникает из-за низкого уровня магния в крови.А насколько известно, его снижение происходит из-за регулярных стрессов, употребления спиртных напитков или чрезмерных спортивных нагрузок.Сократить количество приступов и уменьшить их интенсивность помогут продукты, в которых содержится данный микроэлемент: капуста, зелень, брокколи, пищевые добавки магния.Причиной появления сильной боли в области головы может послужить и неконтролируемое употребление сладких продуктов, которые приводят к повышению сахара в крови.Специалисты советуют по максимуму ограничить употребление сладких напитков, выпечки и иных продуктов с высоким содержанием пустых углеводов.