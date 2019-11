Медики назвали фактор, способный защитить мужчин от рака простаты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Опухоль не растет при аденоме.В новом исследовании, результаты которого опубликовал научный журнал «Proceedings of the National Academy of Sciences», ученые сообщили о способности аденомы простаты защищать мужчин от развития рака. Специалисты установили: при аденоме опухоль не растет.Как поясняют врачи, при аденоме простаты возникает образование — узелок, который со временем увеличивается. Такой рост заставляет мужчин начать гораздо чаще посещать туалет. Но, как выяснилось, не только. Авторы нового исследования обнаружили: если у мужчины появились и аденома простаты, и раковые клетки, то аденома в таких обстоятельствах оказывается сдерживающим фактором для развития рака.«При аденоме разросшийся из железистого эпителия узелок начинает сдавливать злокачественную опухоль, тем самым эффективно защищая от ее роста и развития», — констатировали ученые.Научными специалистами была разработана компьютерная программа, позволяющая наблюдать за развитием процессов, которые происходят в мужском организме при возникновении аденомы простаты и опухолевых клеток. В этой программе объединили 3-хмерные модели разрастания простаты и данные МРТ-сканирования опухолей, полученные от нескольких пациентов.Согласно данным этого алгоритма, при наличии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (она же аденома простаты) развития опухоли и рака не наблюдалось в течение года. Однако без аденомы простаты злокачественная опухоль за год активно развивалась и увеличивалась в более чем в 6 раз.