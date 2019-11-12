Названы последствия депрессии для здоровья мозга

Эту проблему нельзя игнорировать.Американские ученые из Йельского университета доказывают, что депрессия способствует старению нервной системы человека, включая головной мозг, — это может ускорять процессы, ведущие к развитию болезни Альцгеймера, одного из самых опасных маркеров дряхления человека.Авторы исследования сообщили, что у людей с признаками подавленного психического состояния и депрессии снижается интенсивность контактов среди нейронов головного мозга. Чем было больше таких признаков, чем сильнее была депрессия, тем ниже была активность их нейронов. Подобное уменьшение деятельности нейронов мозга у пациентов с депрессией может быть предвестником будущего нейродегенеративного заболевания, свидетельствующего об ускоренном неврологическом старении, отметили эксперты.Во время исследования ученые вводили в организм добровольных участников радиоактивное вещество, которое связывалось со специфическим белком в синаптических пузырьках. При этом возникал контакт между нейронами.Исследование показало, что люди, которые страдают депрессией, имеют меньшее количество синаптических пузырьков в сравнении со сверстниками, не имеющих депрессивного расстройства. Таким образом нейроны людей с депрессией лишались связующего их звена и не имели возможности активно контактировать.По словам ученых, чем плотнее между нейронами связь, тем лучше развиты когнитивные способности человека. Ослабление связи характерно для старения. Специалисты заявили, что ослабляющая такую связь «депрессия может ускорять нормальное старение».