Эти продукты способны унять головную боль

Хорошая альтернатива таблеткам.Вспомните, что вы обычно делаете при головной боли — выключаете свет, ложитесь в кровать и принимаете обезболивающее средство. Однако, что делать, если голова буквально трещит от боли и невозможно расслабиться и побыть в тишине.Попробуйте съесть один из предлагаемых продуктов. Учёные установили, что потребление определённых продуктов может не только облегчить, но и предупредить возникновение боли.1. ВодаМожете скептически покривиться, но вот что пишет индийский доктор Батмангхелидж: «…хронические боли, которые нельзя объяснить инфекцией или повреждениями, следует трактовать в первую очередь как сигналы хронического обезвоживания в районе наблюдаемой боли. Это некий индикатор жажды. К числу хронических относятся боли при диспепсии, ревматоидном артрите, колите и сопутствующем ему запоре, при синдроме перемежающейся хромоты (боли в ногах при ходьбе), мигрень и головные боли при похмелье, боли в нижней части спины, а также ангинозные боли (боли в сердце при ходьбе и даже в спокойном состоянии)». Так что старайтесь пить не меньше двух литров в день.2. АрбузЭта большая полосатая ягода, как и вода, поможет «напоить» ваш организм. Не хуже арбуза помогают другие продукты, с большим содержанием воды (огурцы, кабачки, перец и др.). Но в арбузе еще и большое количество полезных минералов, которые мы теряем при обезвоживании: магний и калий.3. КартофельКалий реально помогает облегчить головную боль. А его очень много в картофеле. Причем, сваренном или запеченном в мундире.В одной средней запеченной картофелине калия почти в три раза больше, чем в банане. Кроме того, банановая кожура содержит тирамин, который, наоборот, провоцирует спазмы, поэтому тщательно очищайте мякоть банана от белых прожилок. Особенно много тирамина в кожуре переспевших, потемневших бананов.4. Тыквенные семечкиА эти вкусные «дети» тыквы содержат магний. В последнее время он часто входит в состав обезболивающих препаратов. А еще тыквенные семечки — один из лучших источников цинка, а также фосфора. Вдвоем эти минералы нормализуют деятельность головного мозга и зрительного аппарата.5. МиндальМагния в нем поменьше, чем в тыквенных семечках, но все равно достаточно много. Кроме того, этот заморский орешек содержит витамин В2. Именно его рекомендуют применять при мигренях.6. Жирная рыбаОмега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей. Кроме того, жирная рыба – замечательный источник витамина D. Есть теория, что хронические головные боли вызывает дефицит кальциферола или кальция. Особенный упор это теория делает на «голодные» боли, те, что возникают, если перерыв между едой слишком долгий. А кальций, который также ослабляет головные боли, лучше усваивается именно с витамином D.7. КунжутОдин из лучших источников кальция. Если чувствуете, что начала болеть голова, а до обеда еще ой, как не скоро, пожуйте немножко этих семян.8. ИмбирьИмбирь может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Он же поможет купировать приступ мигрени — когда чувствуется приближение головной боли, попробуйте выпить чашечку имбирного чаю.9. Перец чили или кайенский перецАлкалоид капсаицин, содержащий в остром перце, эффективно воздействует на передатчики сигнала мозгу от нервных окончаний. И помогает снижать интенсивность болевых ощущений. Кроме того, капсаицин повышает выработку особых веществ, которые блокируют боль. А еще перчик способен снизить высокое давление.10. КофеинЕсли вы пьете кофе или черный чай в умеренных дозах (не больше пары небольших чашек в день), кофеин может реально помочь при головной боли, особенно, если эта боль связана с колебаниями давления. Недаром многие болеутоляющие содержат небольшую дозу кофеина. Он помогает организму усваивать эти препараты быстрее.Но, повторим — лишь при условии умеренного употребления. Чем больше вы пьете кофе в день, тем выше у него шанс превратиться из «лекарства» в провокатора.КСТАТИСамая распространенная «пищевая» головная боль возникает из-за продуктов, содержащих тирамин. Это органическое вещество образуется при распаде белка, вследствие старения продукта. То есть, чем дольше хранится любая белковая пища (в первую очередь это касается сыра), тем выше в ней содержание тирамина. Он способен повышать кровяное давление и даже вызывать спазмы сосудов. К продуктам, отличающимся высоким содержанием тирамина, кроме сыра, относят также копченое мясо, красное вино, консервы, лук, авокадо, домашние заготовки (соленья), шоколад.Кроме того, спровоцировать головную боль может избыточное употребление продуктов, содержащих омега-6 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в растительных маслах. Удивлены? Ведь, казалось бы, полезное вещество! Но эти кислоты все чаще называют причиной воспалительных процессов в наших организмах. Интенсивное потребление с пищей омега-6 полиненасыщенных жирных кислот (линолевой и арахидоновой кислот) приводит к тому, что они накапливаются в клетках нервной и иммунной систем, изменяют их метаболизм и вызывают усиление головной боли. Именно поэтому диетологи постоянно напоминают — да, растительное масло важно, но лучше всего если в день вы будете употреблять не больше одной столовой ложки в овощных салатах.Поэтому если вы замечаете, что голова начинает болеть после определенной еды, задумайтесь, а не было ли в вашей трапезе хитрого провокатора?