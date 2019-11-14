Дефицит этого витамина может спровоцировать рак

Если человек недополучает витамин А, то это может вызвать сбой в кровообразованияВитамин А необходим для нормального функционирования иммунной системы и является неотъемлемой частью процесса борьбы с инфекцией. Применение ретинола повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и других факторов неспецифического иммунитета.Дефицит в организме витамина А пагубно сказывается на общем состоянии иммунной системы человека. Кроме, того ученым удалось выяснить, что нехватка данного микроэлемента провоцирует возникновение рака крови.Все диеты, которые исключают прием витамина А, либо заставляют человека недополучать данный элемент, являются опасными и провоцируют различные заболевания, выяснили исследователи. Но, наибольший риск – это сбой в процессе кровообразования и толчок к развитию лейкоза.Вещества заложенные в витамине А способствуют к пробуждению «спящие» клетки, в случае возникновения болезни или попадании в организм инфекции, это касается и рака, клетки которого можно уничтожить только во время их активизации. Ретиноевая кислота, входящая в состав данного витамина способна «усыплять» активные клетки.Специалисты уверены, что подробнее разобравшись в процессе работы витамина А и его влиянии на «усыпление» и «пробуждение» злокачественных клеток, они смогут совершить прорыв в области медицины, и смогут найти новый подход при лечение онкозаболеваний крови.