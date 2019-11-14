Эти вредные привычки приводят к набору лишнего веса

От них лучше избавиться.Причиной лишнего веса является не только неправильное питание или переедание, но также и вредные привычки, которые свойственны каждому.Самый простой способ не поправиться — следить за количеством съеденного, однако многим сложно это сделать, ведь они привыкли есть, сидя напротив экрана телевизора или компьютера. Также полнит и пренебрежительное отношение к еде. Если наслаждаться каждым кусочком, а не бездумно его проглатывать, то насыщение придет быстрее и можно избежать переедания.Кроме того, серьезно вредит фигуре и привычка есть жирную пищу или фастфуд. Также следить нужно и за размером порции. Ни о какой пользе любой здоровой пищи, как и о похудении, не может идти речи, если съедать слишком много.Отмечается, что не делает фигуру лучше и привычка пропускать прием пищи, ведь после продолжительного голодания риск съесть больше положенного возрастает.