Этот напиток способен заменить снотворное

Если вы страдаете от бессонницы, значит это средство именно то, что вам нужно.Оно готовится из молока и меда, и является одним из лучших народных средств для улучшения сна. Все, что вам нужно делать, это выпивать одну чашку этого снадобья перед сном, и здоровый и крепкий сон вам гарантирован.И мед, и молоко использовались для лечения бессонницы с древних времен.Мед вызывает контролируемое повышение уровня инсулина, который стимулирует выплеск триптофана в головном мозге.Триптофан, как правило, превращается в серотонин, который вызывает ощущение спокойствия. Кроме того, серотонин превращается в мелатонин, который позволяет лучше спать.РецептИнгредиенты:170 мл молока1 капля ванильного экстракта1 чайная ложка медаПриготовление:Разогрейте немного молоко в маленькой кастрюле. Доводить до кипения не нужно.Снимите с огня и перелейте в стакан, а затем добавьте мед и ваниль.Хорошо перемешайте и выпейте перед сном.Примечание:Если у вас непереносимость лактозы, замените молоко на соевое, рисовое или миндальное молоко. Способ приготовления остается тем же самым.