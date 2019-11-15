Этот напиток способен заменить снотворное
Оно готовится из молока и меда, и является одним из лучших народных средств для улучшения сна. Все, что вам нужно делать, это выпивать одну чашку этого снадобья перед сном, и здоровый и крепкий сон вам гарантирован.
И мед, и молоко использовались для лечения бессонницы с древних времен.
Мед вызывает контролируемое повышение уровня инсулина, который стимулирует выплеск триптофана в головном мозге.
Триптофан, как правило, превращается в серотонин, который вызывает ощущение спокойствия. Кроме того, серотонин превращается в мелатонин, который позволяет лучше спать.
Рецепт
Ингредиенты:
170 мл молока
1 капля ванильного экстракта
1 чайная ложка меда
Приготовление:
Разогрейте немного молоко в маленькой кастрюле. Доводить до кипения не нужно.
Снимите с огня и перелейте в стакан, а затем добавьте мед и ваниль.
Хорошо перемешайте и выпейте перед сном.
Примечание:
Если у вас непереносимость лактозы, замените молоко на соевое, рисовое или миндальное молоко. Способ приготовления остается тем же самым.
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