Этот напиток способен заменить снотворное

Если вы страдаете от бессонницы, значит это средство именно то, что вам нужно.

Оно готовится из молока и меда, и является одним из лучших народных средств для улучшения сна. Все, что вам нужно делать, это выпивать одну чашку этого снадобья перед сном, и здоровый и крепкий сон вам гарантирован.

И мед, и молоко использовались для лечения бессонницы с древних времен.

Мед вызывает контролируемое повышение уровня инсулина, который стимулирует выплеск триптофана в головном мозге.

Триптофан, как правило, превращается в серотонин, который вызывает ощущение спокойствия. Кроме того, серотонин превращается в мелатонин, который позволяет лучше спать.
Рецепт

Ингредиенты:

170 мл молока
1 капля ванильного экстракта
1 чайная ложка меда

Приготовление:

Разогрейте немного молоко в маленькой кастрюле. Доводить до кипения не нужно.
Снимите с огня и перелейте в стакан, а затем добавьте мед и ваниль.
Хорошо перемешайте и выпейте перед сном.

Примечание:

Если у вас непереносимость лактозы, замените молоко на соевое, рисовое или миндальное молоко. Способ приготовления остается тем же самым.
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